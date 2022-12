Valladolid - Real Madrid : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Valladolid - Real Madrid : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Retour aux affaires pour le champion d'Europe en titre. Deuxième de Liga, le Real Madrid a profité de la trêve pour se refaire la cerise même si la majorité de son effectif a participé à la Coupe du monde. Après un début de saison en fanfare où le Real Madrid a longtemps fait partie des rares clubs invaincus en Europe, les Merengue ont connu un petit coup de mou avant la Coupe du monde.

Sur les trois dernières matches de championnat, le Real Madrid reste sur une victoire, un match nul et une défaite ce qui lui a coûté sa première place au classement malgré sa victoire sur le FC Barcelone lors du Clasico. Le Real Madrid doit donc reprendre sa marche en avant face à un Real Valladolid qui piétine dans le ventre mou du classement.

Remise en route pour les Merengue

Seule incertitude pour le Real Madrid la présence de certains de ses mondialistes. Luka Modric, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont finalement dans le groupe pour le déplacement mais n'ont participé qu'à un entraînement et l'absence de ses trois joueurs serait préjudiciable pour les Merengue. De son côté, le Real Valladolid avait conclu sa première partie de saison pré Coupe du monde sur une belle victoire contre Bilbao et a déroulé face à Arenas Club en Coupe du Roi.

L'opposition face au Real Madrid sera bien plus importante pour Valladolid qui voudra conclure son année 2022 à domicile sur une bonne note et qui espère surprendre la Casa Blanca qui n'a pas eu de mise en route en Coupe du Roi. Incontestablement, le Real Madrid part favori mais attention au match piège pour ce match de reprise des Merengue.

Horaire et lieu du match Valladolid - Real Madrid

Ville : Valladolid

Valladolid Stade : Estadio José Zorrilla

Estadio José Zorrilla Heure : 21:30 UTC+1 (heure française) / 20:30 GMT / 21:30 UTC+1 (BST) / 15:30 EST / 12:30 PST

Sur quelle chaîne TV voir Real Valladolid - Real Madrid ?

Liga

Vendredi 30 décembre

21h30 sur beIN Sports 1

Stream : MyCanal, beIN Connect

Prise d'antenne : 21h25 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal pour les détenteurs du pack sport.

Série actuelle de Valladolid et du Real Madrid

Valladolid : DDNDV



Real Madrid : DNVDV

Les blessés et absents de Valladolid et du Real Madrid :

Aucun forfait de marque du côté du Real Madrid mais plusieurs joueurs risquent d'être préservés malgré leur présence dans le groupe comme Camavinga, Tchouaméni et Modric, les derniers mondialistes à être revenu dans la capitale espagnole.

Du côté de Valladolid, Anuar et El Yamiq sont forfaits tandis que Feddal, Kenedy et Olaza sont incertains.

Les équipes probables

XI de départ de Valladolid : Asenjo - Rosa, Fernandez, Sanchez, Escudero - Mesa, Aguado, Monchu - Sanchez, Weissman, Plano.

XI de départ du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Tchouaméni, Kroos, Valverde - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.