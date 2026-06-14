Valentijn Driessen se dit impressionné par les performances d’une sélection nationale lors de la Coupe du monde

Valentijn Driessen se dit impressionné par le Maroc, qui n’a quasiment jamais été mis en difficulté par le Brésil dans la nuit de samedi à dimanche et a logiquement obtenu un point (1-1). Malgré cet enthousiasme, le responsable football du journal De Telegraaf estime dans le podcast Kick-Off qu’une place en finale reste un objectif trop ambitieux.

« En première mi-temps, j’ai trouvé que le Maroc jouait très bien. Mais bon, c’est le premier match. Il n’y a donc pas grand-chose à en dire », tempère-t-il, attendant de voir comment Ismael Saibari (PSV) et ses coéquipiers se comporteront lors des autres rencontres de groupe.

Driessen rappelle avoir récemment entendu Zohran Mamdani, maire de New York, affirmer que le Maroc pourrait remporter le titre mondial. « Il ne pense sans doute pas beaucoup aux autres nations. Cela tient peut-être à ses origines », observe-t-il, en référence aux racines ougandaises de Mamdani.

« Mais je pense que le Maroc n’atteindra pas la finale. Toutefois, c’est une nation qu’il faudra surveiller durant les cent prochaines années. C’est vraiment un pays de football, qui produit d’excellents talents et de plus en plus de joueurs collectifs », estime Driessen, impressionné par le parcours des Lions de l’Atlas, demi-finalistes du Mondial 2022 au Qatar. « Et ce n’est pas un hasard si l’Eredivisie compte de nombreux talents marocains. »

Son collègue Mike Verweij rappelle le travail de détection mené depuis des années en Ligue 1, où des recruteurs ont repéré de grands talents marocains en Europe, une démarche que le Suriname et Curaçao ont également entamée en vue de la Coupe du monde.

« Mais le Maroc est le seul à avoir investi de manière très structurée dans la formation des jeunes », souligne Verweij dans son analyse de l’équipe nationale marocaine. « Il existe toutes sortes d’académies de football. Et cela porte vraiment ses fruits. C’est donc très beau à voir. Et la dernière fois, ils sont arrivés jusqu’en demi-finale. »

Le Maroc entamera son tournoi samedi face à l’Écosse, vainqueur 1-0 d’Haïti lors de son entrée en lice. Les Marocains affronteront ensuite Haïti le 25 juin, sous la direction du sélectionneur Mohamed Ouahbi.