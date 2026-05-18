Valentijn Driessen lance une critique cinglante : « C'est un désastre pour l'Ajax ! »

Dans sa chronique publiée dans De Telegraaf, Valentijn Driessen a vivement critiqué Óscar García. À la tête de l’Ajax, l’entraîneur espagnol n’a pu faire mieux qu’une cinquième place au classement final de l’Eredivisie.

Les Ajacides doivent donc passer par les barrages pour décrocher un billet pour la Coupe d’Europe. Avec le FC Utrecht, le SC Heerenveen et le FC Groningen – son adversaire jeudi prochain – l’Ajax luttera pour connaître le qualifié aux tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence.

Driessen ne mâche pas ses mots pour dénoncer la saison très décevante du club le plus titré du pays. « L’Ajax. Le plus grand club du pays s’est ridiculisé tant au niveau national qu’international, et ce de manière plus structurelle qu’occasionnelle », écrit-il dans son éditorial publié dans De Telegraaf.

« L’Ajax est en passe de devenir l’Anderlecht des Pays-Bas. Un grand club en déclin, qui n’est plus qu’un club de deuxième rang avec, de temps à autre, un sursaut vers le haut. Cette saison, il s’est ridiculisé sur tous les fronts, tant sur le plan sportif qu’administratif », écrit-il.

L’entraîneur intérimaire, proche de Jordi Cruijff, n’échappe pas aux critiques. « Tout comme l’Ajax, García est lui aussi une risée. Il est déjà un désastre pour le club et il ne faut même pas imaginer qu’il ait encore son mot à dire au sein du club la saison prochaine », assène le journaliste.

« Il n’a aucun lien avec ses joueurs, et les joueurs n’en ont aucun avec lui. L’Espagnol fait encore pire que ses prédécesseurs John Heitinga et Fred Grim. Les Ajacides ne se donneront pas à fond dans les barrages pour Garcia, même après avoir retiré le couteau qu’il leur a planté dans le dos. »