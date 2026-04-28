Valentijn Driessen : « Il a dépassé le niveau de l'Eredivisie »

Valentijn Driessen, journaliste sportif, se dit impressionné par Mika Godts au micro du podcast football « Kick-off » de De Telegraaf. Il voit là une étape prometteuse, où Jordi Cruijff pourrait jouer un rôle clé.

Son but a immédiatement évoqué celui inscrit par Zlatan Ibrahimovic en 2004 contre le NAC Breda (6-2). « Steven Berghuis a établi la comparaison et a d’abord pensé que celui de Zlatan était plus beau, avant de conclure que ce n’était pas le cas », a révélé Valentijn Driessen.

« Le but de Godts est phénoménal, car il a été marqué dans un espace beaucoup plus restreint. L’action d’Ibrahimovic avait commencé hors de la surface, tandis que Godts, parti de sa propre moitié de terrain, a réalisé toutes ses actions à l’intérieur de la surface. Un but sans pareil », a estimé Driessen.

D’ordinaire critique, le journaliste ne tarit pas d’éloges sur le Belge : « Il prouve simplement qu’il a dépassé le niveau de l’Eredivisie. » Selon lui, briller dans le Ajax actuel n’est pas chose aisée, « mais Godts se détache nettement du lot ».

Dans un effectif en souffrance, le milieu belge est, aux yeux des animateurs de Kick-off, la seule lueur d’espoir. Sean Steur est aussi évoqué, mais Driessen rappelle qu’il « passe plus de temps sur le banc que sur le terrain », avant que le présentateur Heijn Keijser ne prenne sa défense : « Il est encore très jeune. »

Driessen lui suggère toutefois un passage intermédiaire : « Les liens entre Jordi Cruijff et Pep Guardiola sont évidents. Manchester City est un club capable de débourser trente, quarante ou cinquante millions, et l’Ajax pourrait être partant. »

Ce joueur de 62 ans, originaire de la région de Westland, estime qu’il a peu de chances d’évincer Jérémy Doku du onze de départ. « Doku est déjà le premier choix en équipe nationale, tandis que Godts n’est peut-être que le deuxième. Mais il doit tout de même s’estimer heureux d’être sélectionné », analyse-t-il avec autorité.