Valentijn Driessen critique sévèrement le « premier buteur » de l’Ajax

Valentijn Driessen critique ouvertement les choix d’Óscar García lors du choc entre l’Ajax et le PSV (2-2). Dans sa chronique publiée lundi dans De Telegraaf, le journaliste estime que la rencontre, disputée à la Johan Cruijff ArenA, a offert un spectacle d’une pauvreté technique rare.

Selon lui, la rencontre disputée au Johan Cruijff ArenA a offert un spectacle de faible niveau. Il évoque une haie d’honneur « embarrassante et pénible », suivie d’un match à vite oublier.

Pour lui, l’entraîneur est le premier responsable : « Sous l’égide de l’Espagnol, l’Ajax n’est plus l’Ajax. Il prêche l’évangile de Johan Cruijff, mais c’est un peureux de première classe. »

Il critique notamment la titularisation de Ko Itakura au détriment d’Oscar Gloukh. « Au final, l’Ajax et García ont été sauvés à la 93^e minute par une volée fantastique de Mika Godts. Célébrer un 2-2 comme si on avait remporté la Ligue des champions est non seulement exagéré, mais il souligne le niveau de stress extrêmement élevé du technicien espagnol. »

« García ne joue pas pour gagner, mais surtout pour ne pas perdre, et c’est pourquoi le score est de 2-2 contre une équipe B du PSV rehaussée de quelques joueurs. Pour Jordi Cruijff, il y a du pain sur la planche après avoir vu l’équipe face au PSV. García a indiqué vouloir rester à l’Ajax ; il ne sera pas sur le banc en tant que responsable final la saison prochaine », conclut Driessen après samedi.

Un été crucial attend le club : « En raison d’une marge financière étroite, Cruijff ne peut pas reconstruire l’équipe de A à Z. Pour avoir une chance face au PSV la saison prochaine, au moins sept postes doivent être renforcés. »

Quatrième au classement, le club semble désormais hors course pour une qualification directe en Ligue des champions. Il lui reste deux matchs : contre le FC Utrecht à domicile et face au SC Heerenveen à l’extérieur.