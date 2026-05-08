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Rian Rosendaal

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Valentijn Driessen : « Ce serait bien sûr un excellent attaquant pour l'Ajax. »

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Valentijn Driessen estime que Luuk de Jong serait un renfort idéal pour l’Ajax, selon le podcast « Kick-Off » de De Telegraaf diffusé samedi. L’attaquant de 35 ans, actuellement au FC Porto, traverserait une situation personnelle délicate et, d’après Zerozero, envisagerait de revenir aux Pays-Bas pour se rapprocher de sa famille. 

Selon le média portugais, la grave maladie d’un membre de sa famille aux Pays-Bas est l’élément clé de cette décision. L’ancien international néerlandais souhaite se rapprocher des siens pour leur apporter son soutien dans cette période difficile.

Vendredi, Driessen a évoqué l’avenir de l’attaquant. « Ce serait bien sûr un excellent avant-centre pour l’Ajax », assure le responsable football du quotidien matinal, associant l’expérimenté buteur au club amstellodamois.

« Il a subi une grave blessure. Il faut donc voir comment il s’en remet », tempère Mike Verweij, spécialiste de l’Ajax. « Il n’est plus tout jeune : il lui faudra sans doute plus de temps pour retrouver son niveau. Mais Twente, l’Ajax… Beaucoup de clubs pourraient avoir besoin de lui. »

« On voit souvent aux Pays-Bas qu’un joueur blessé se voit proposer une prolongation sous conditions. Ce n’est pas le cas ici, car De Jong veut simplement rentrer », poursuit Driessen.

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« C’était l’un des motifs de son retour au PSV en 2022 : il ne souhaitait plus rester à l’étranger », rappelle Driessen. L’avant-centre est resté trois ans à Eindhoven avant de s’engager avec le FC Porto. 

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