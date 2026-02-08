Valence - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un déplacement périlleux, presque un guet-apens, qui attend le Real Madrid ce dimanche soir. Mestalla est historiquement l'une des terres les plus hostiles pour les Merengues : ils n'y ont gagné que trois fois lors de leurs dix dernières visites. L'atmosphère promet d'être électrique, exacerbée par le souvenir encore vif du match de l'an dernier, marqué par des insultes racistes envers Vinicius Jr et une fin de rencontre chaotique. Si le Brésilien est absent (suspendu), l'ombre de cette soirée planera sur le stade. Valence, 16e et aux portes de la zone rouge, joue sa survie et compte sur ce climat de "guerre" pour faire tomber le géant madrilène, comme l'Athletic Bilbao l'a fait récemment en Coupe du Roi.

Arbeloa allume la mèche Negreira

Le contexte est d'autant plus explosif qu'Álvaro Arbeloa a choisi l'offensive médiatique avant ce choc. Interrogé sur l'affaire Negreira, l'entraîneur madrilène n'a pas mâché ses mots, qualifiant le scandale de "plus grand de l'histoire du football espagnol" et s'étonnant qu'il ne soit toujours pas résolu. Une déclaration incendiaire qui vise clairement à mettre la pression sur l'arbitrage et les instances, alors que le Real TV multiplie les vidéos dénonçant les erreurs d'arbitrage à son encontre. Dans ce climat de suspicion généralisée, chaque coup de sifflet sera scruté et pourrait mettre le feu aux poudres.

Mbappé seul au monde en attaque ?

Sur le terrain, le Real arrive très diminué. Privé de Vinicius (suspendu), Bellingham, Rodrygo et Militão (blessés), Arbeloa doit bricoler. Kylian Mbappé, auteur du but de la victoire sur un penalty controversé contre le Rayo, sera l'unique superstar valide en attaque. Il devrait être épaulé par Brahim Diaz, attendu comme le créateur capable de faire oublier les absents, et peut-être la pépite Mastantuono. Heureusement pour les Madrilènes, la défense enregistre les retours cruciaux d'Antonio Rüdiger et Trent Alexander-Arnold, apportant de la solidité et de la qualité de relance face au pressing intense promis par l'équipe de Ruben Baraja.

Un virage pour le titre

Malgré les polémiques et les absences, l'enjeu comptable est immense. Avec un Barça qui a joué la veille, le Real n'a pas le droit à l'erreur s'il veut rester au contact dans la course au titre. Une victoire à Mestalla serait un message fort envoyé à la concurrence : même dans la tempête, même diminué, ce Real sait gagner. Une défaite, en revanche, pourrait laisser les Catalans s'échapper et plongerait les Madrilènes dans le doute avant le retour de la Ligue des Champions. Entre un Valence qui joue sa peau et un Real qui joue le titre, la nuit s'annonce longue et chaude à Valence.

Sur quelle chaine suivre le match FC Valence - Real Madrid

La rencontre entre Valence et le Real Madrid sera à suivre ce dimanche 8 février 2026 à partir de 21h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match FC Valence - Real Madrid

LaLiga - LaLiga Estadio Mestalla

Le match entre Valence et le Real Madrid se joue ce dimanche 8 février à partir de 21h00, heure française, au Stade Mestalla de Valence.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Valence

Avant la réception du Real Madrid, Valencia CF devra composer avec plusieurs absences. Cristian Rivero est suspendu, tandis que Mouctar Diakhaby est forfait en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Thierry Correia, également touché au même endroit, reste incertain et devra passer un dernier test physique avant le coup d’envoi.

En attaque, Hugo Duro sera l’un des hommes à suivre. L’ancien attaquant formé au Real, passé notamment par Getafe, reste une valeur sûre du secteur offensif valencien avec sept buts inscrits en Liga cette saison. Sauf surprise, le onze local devrait rester stable, avec Arnaut Danjuma attendu sur le flanc gauche et José Gayà installé au poste de latéral gauche pour encadrer une équipe qui cherchera à bousculer les Madrilènes à Mestalla.

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid se présente à Mestalla avec un groupe remanié pour défier Valencia CF en Liga. Vinícius Junior est suspendu après son avertissement face au Rayo, tandis que Jude Bellingham, touché aux ischio-jambiers, devrait manquer environ trois semaines de compétition. Rodrygo est également forfait, rejoignant Éder Militão et Ferland Mendy à l’infirmerie, ce qui prive Álvaro Arbeloa de plusieurs cadres offensifs et défensifs.

En revanche, des retours importants sont attendus. Trent Alexander-Arnold et Antonio Rüdiger postulent de nouveau et pourraient être impliqués, l’Anglais étant même pressenti pour débuter, ce qui permettrait à Federico Valverde de retrouver un rôle plus axial. Devant, les absences ouvrent des opportunités à Brahim Díaz et Franco Mastantuono, candidats pour accompagner l’animation offensive madrilène dans un contexte délicat, où le Real devra faire preuve d’adaptation pour répondre à l’intensité annoncée à Mestalla.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement