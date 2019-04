Valence-Real Madrid 2-1, un de chute pour Zidane avec le Real

Zinedine Zidane a connu ce mercredi son premier revers depuis son retour sur le banc du Real (2-1). Ses hommes ont chuté sur la pelouse de Valence.

La période d'invincibilité de Zidane pour son deuxième règne à la tête du Real n'aura pas duré trop longtemps. Ses Merengue sont tombés dès le troisième match, disputé ce mercredi sur la pelouse de Valence. À Mestalla, là où ils ont souvenut connu des mésaventures par le passé, Luka Modric et ses partenaires ont affiché une vraie impuissance et le résultat, à savoir un revers 1-2, apparait on ne peut plus logique.

En 90 minutes de jeu, les Madrilènes n'ont cadré que quatre de leurs frappes. Et parmi ses frappes, il n'y a eu qu'une seule dangeureuse ; une reprise victorieuse de la tête de Karim Benzema à la suite d'un corner à la 91e. Une passivité offensive surprenante, surtout en deuxième période où les visiteurs étaient dans l'obligation de réagir et essayer de remonter un but. Cette décevante partition confirme au moins que le technicien français a du pain sur la planche, et que devant il y a vraiment besoin de se régénerer.

La pale copie des Merengue

Le Real a failli à sa tâche, mais ça n'a pas été le cas des Los Ché. Une fois de plus, ces derniers ont réussi à se surpasser face à un gros de la . Et c'est le cas plus particulièrement de Dani Parejo. Le capitaine a été omniprésent durant cette partie, dictant le jeu des siens et distillant une multitude de caviars pour ses partenaires. L'un d'eux s'est d'ailleurs transformé en passe décisive. À la 83e minute, c'est sur un corner frappé de sa part que l'Argentin Ezequiel Garay a surgi et inscrit le but du break sur une puissante tête.

3 - @LaLigaEN teams with the most goals conceded this season in all comps:



: 61 goals in 32 games

Sevilla: 60 in 52

REAL MADRID: 60 in 49



Worry. pic.twitter.com/uOGCxUYXwX — OptaJose (@OptaJose) 3 avril 2019

C'était donc le deuxième but de Valence. Le premier, lui, a été l'oeuvre de Gonçalo Guedes. À la 35e minute, les locaux ont été récompensés pour leur jeu conquérant par une réalisation signée Gonçalo Guedes. L'ancien parisien fait mouche sur une belle frappe à l'entrée de la surface, qui a terminé au ras du poteau et devant un Keylor Navas impuissant. Sur cette action, le Costaricien était moins fautif que Sergio Ramos, qui a laissé au Portugais suffisamment d'espace pour exécuter sa frappe en toute tranquillité.

Le Real s'est donc incliné et il s'agit de son neuvième accroc de la saison. Cela faisait exactement dix ans que les Madrilènes n'avaient pas chuté autant de fois lors d'une seule campagne de la . Leur place sur le podium n'est pas menacée, mais la statistique fait quand même tache pour un club de cette dimension. Valence, pour sa part, peut être fier de son accomplissement. L'équipe de Marcelinho se relance aussi dans la course au Top 4, avec seulement un point de retard sur le 4e .