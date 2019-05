Valence peut encore y croire contre Arsenal (MT)

A la pause de leur match en demi-finale retour de la Ligue Europa, Valence et Arsenal sont dos à dos.

La demi-finale retour de la entre Valence et est partie sur de bonnes bases. Au bout de dix-sept minutes de jeu, il y a déjà eu deux buts marqués. Obligée de scorer rapidement pour s'offrir un espoir de qualification, l'équipe locale a fait la différence dès la 11e minute par Kevin Gameiro. L'attaquant français a fait la différence en convertissant un service de Rodrigo.

La joie des Espagnols a cependant été de courte durée, puisqu'à peine six minutes plus tard, Arsenal a égalisé. Déjà intenables à l'aller, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette ont encore sévi. Le Français a servi le de la tête à l'entrée de la surface, et ce dernier n'a pas raté l'offrande, faisant la différence d'une frappe imparable.

1-1, le score n'a ensuite plus évolué jusqu'à la pause. Un résultat qui préserve les chances des Ché pour la seconde période, puisqu'en marquant deux buts sans encaisser, ils arracheront les prolongations.