Valence perd Jesper Cillessen sur blessure

Coup dur pour le . Le club du sud de l’ ne pourra pas compter sur son gardien Jesper Cillessen pendant une très longue durée.

Le dernier rempart néerlandais a été touché à la cuisse vendredi dernier à l’entrainement. Opéré jeudi, il va maintenant devoir observer une période d’indisponibilité qui pourrait durer de nombreux mois.

Cilessen n’est que remplaçant chez les Ché. C’est Jaume Domenech qui a les faveurs du coach. Sa nouvelle doublure sera Rivero.

Au bout de 9 journées de la , Valence occupe la 9e place, avec seulement trois succès son compteur. Mais, l’équipe phare du Sud de l’Espagne reste sur un succès de prestige face au .

