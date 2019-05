Valence favori face à Arsenal en demi-finale d'Europa League, selon Gaizka Mendieta

L'ancien milieu international espagnol et légende de Valence confie à Goal que son club de coeur va dominer Arsenal en demi-finale d'Europa League.

L'ancien milieu de terrain de Valence, Gaizka Mendieta, déclare que son ancien club part favori dans sa demi-finale d'Europa League qui l'oppose aux Anglais d' .

La formation espagnole se rend à l'Emirates ce jeudi soir (coup d'envoi à 21 heures) pour le match aller, avant de recevoir les Gunners au stade de Mestalla pour la deuxième manche, jeudi 9 mai 2019.

Les Londoniens devront faire face à une redoutable équipe de Valence, qui, bien qu'ayant perdu ses deux derniers matches de , a pulvérisé ses compatriotes de (5-1 sur l'ensemble des deux matches) lors des quarts de finale de C3. Les pensionnaires du Nord de Londres, quant à eux, ont encaissé neuf buts au cours de leurs trois dernières rencontres.

Interrogé par Goal sur son favori pour cette demi-finale, l'ancienne gloire des Murcièlagos (305 matches et 59 buts entre 1992 et 2001) affirme que "Valence est dans une meilleure forme qu'Arsenal à l'heure actuelle. Mais quand ce genre d'équipes connaît une période délicate, elle a tendance à considérer le prochain match comme l'opportunité d'inverser la tendance.

"Les résultats d'Arsenal ne sont pas très bons en mais la leur donne la chance d'oublier le championnat et de se concentrer sur un nouvel objectif. Valence a une énorme envie de disputer cette finale. Au moment où l'on parle, Valence est favori de par sa qualité de jeu."

"Cette saison ressemblait à un désastre, elle pourrait devenir l'une des plus mémorables"

"Le club n'a pas réalisé un très bon début de championnat, en comparaison de leurs performances de la saison dernière. Mais ce n'était qu'une question de temps, compte tenu du fait qu'ils disposaient du même entraîneur, d'un effectif stable et de recrues de qualité. En début de saison, ils ont enregistré beaucoup de matches nuls mais peu de défaites. Après Noël, ils se sont mis à inscrire des buts, grâce à Parejo, Soler et Rodrigo.

"Cette année de centenaire du club (le Valencia CF a été fondé le 18 mars 1919) a de plus en plus d'allure, avec une finale de (face à Barcelone le 25 mai prochain) et peut-être une finale d'Europa League ainsi qu'une qualification pour la prochaine . Cette saison, qui ressemblait à un désastre au démarrage, pourrait bien se transformer en l'une des plus mémorables."

Du côté d'Arsenal, l'Europa Ligue offre une vraie possibilité de disputer la Ligue des champions la saison prochaine (le vainqueur de la C3 est directement qualifié pour la phase de groupes de la C1 lors de l'édition suivante), alors que les Gunners occupent la 5e place de Premier League après 36 journées, à deux points du Big Four.

Pour le club ché, qui occupe la 6ème place de Primera División à trois points de la quatrième place qualificative pour la C1, le trophée de l'Europa Ligue viendrait enrichir son palmarès européen (une Coupe des coupes, une Coupe de l'UEFA, deux Supercoupes d'Europe) et célébrer de la meilleure façon possible son centenaire.

Le vainqueur de cette demi-finale affrontera ou l' en finale d'Europa Ligue, à Bakou (Azerbaïdjan) le 29 mai prochain.