Valence et Leeds négocient pour Rodrigo Moreno

A la recherche de liquidités, le FC Valence a ouvert la porte à un départ de son attaquant espagnol. Leeds, promu en Premier League, a fait une offre.

Les émissaires de sont à Valence pour négocier la signature de Rodrigo Moreno. Comme Goal l'a appris, le club anglais propose un montant proche de 30 millions d'euros pour le transfert. La négociation entre le Valencia CF et Leeds United est en cours, même si Goal a appris qu'aucun n'accord n'avait encore été trouvé.



Ce n'est pas la première fois que Rodrigo Moreno est annoncé sur le départ. Après son vrai-faux départ vers l'Atlético de Madrid - il avait dit au revoir au vestiaire valencian et il y avait un accord entre les deux clubs - et aussi à Barcelone, il pourrait finir par être transféré vers la , à Leeds United, après que Peter Lim ait remis l'international espagnol sur le marché.



Le club valencien a besoin d'argent, l'attaquant représente l'une des dernières valeurs marchandes d'un effectif qui n'est désormais plus payé depuis des mois. Avec ce transfert, Valence économiserait également un salaire important. La saison dernière, le club de Geoffrey Kondogbia demandait environ 60 millions d'euros pour Rodrigo. Vu la situation économique du club, la moitié moins devrait suffire désormais et c'est sur cette base de 30 millions d'euros que Leeds s'est positionné.



Mais quid du joueur ? Certaines sources consultées par Goal expliquent que Rodrigo Moreno veut décider de son avenir. Il sait qu'il y aura un Championnat d'Europe l'été prochain avec la Roja et veut donc être sûr d'avoir un temps de jeu conséquent. A 29 ans, il sait que son départ de Valence représente aussi sa dernière chance de signer un bon contrat. Ca discute donc mais rien n'est encore fait entre Leeds et Valence.