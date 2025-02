Valence - Barça : Où regarder le match, streaming, TV et compos probables

FC Valence vs FC Barcelone

Valence défie le Barça en quart de finale de la Coupe du Roi. Battus 7-1 en Liga, les locaux peuvent-ils créer la surprise face aux Catalans ?

Valence et Barcelone s'affrontent jeudi soir en quart de finale de la Coupe du Roi, avec en ligne de mire une place en demi-finales. Moins de deux semaines après leur écrasante victoire 7-1 en Liga, les Blaugrana retrouvent Los Che dans un contexte différent, mais avec les mêmes ambitions.

Valence, un sursaut pour défier le Barça

La priorité de Valence cette saison reste le maintien en Liga, mais une victoire contre Barcelone offrirait un souffle bienvenu à un club en crise. Actuellement 19ème avec quatre points de retard sur la zone de sécurité, les hommes de Carlos Corberan viennent toutefois d’enchaîner deux succès consécutifs à domicile, dont un 2-1 contre le Celta Vigo. En Coupe du Roi, Los Che ont éliminé Eldense et Ourense sous la houlette de Corberan, après les premiers tours remportés par Ruben Baraja.

Face à Barcelone, Valence cherchera à créer la surprise pour espérer remporter la compétition pour la huitième fois, la dernière remontant à 2019. Cependant, la tâche s'annonce ardue, d'autant que Valence n'a plus battu le Barça depuis janvier 2020 (2-0).

Le Barça en pleine confiance

Depuis le début de l'année 2025, le Barça est irrésistible. Les Catalans restent sur sept victoires et deux nuls toutes compétitions confondues, une série qui leur a permis de remporter la Supercoupe d’Espagne et de finir premiers de leur groupe en Ligue des champions. En Coupe du Roi, ils ont écarté Barbastro et le Betis Séville.

En Liga, après un nul contre Getafe, les hommes de Hansi Flick ont dominé Valence (7-1) et Alavés (1-0), grâce à un 30ème but de la saison de Robert Lewandowski. À quatre points du Real Madrid, le Barça mettra temporairement de côté ses ambitions en championnat pour viser un 32ème sacre en Coupe du Roi, le premier depuis 2021.

Historiquement, les déplacements à Mestalla réussissent bien aux Catalans, vainqueurs de quatre de leurs cinq dernières visites, dont un succès 2-1 en août dernier. Un signe encourageant pour poursuivre leur parcours dans cette Coupe du Roi.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la manière de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine regarder Valence - Barcelone ?

La rencontre entre Valence et le Barça sera à suivre ce jeudi à partir de 21h30 sur la chaine L'Equipe. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la chaine L'Equipe Live Foot.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. Au Portugal, c'est la Sport TV 1 qui retransmet la partie. Aux Pays-Bas c'est Ziggo Sport qui a les droits et au niveau local c'est TVE. Et si vous êtes dans l'Afrique francophone (hors Maghreb), le match est proposé sur Canal+ Sport Afrique. Dans la région MENA, le duel est diffusé sur la chaine saoudienne SSC Sports. Le match est aussi proposé en streaming sur l'application Shahid. Des chaines et applis qui peuvent être visibles en France grâce à un VPN.

Comment regarder partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

Coupe du Roi - Coupe du Roi Estadio Mestalla

Le match se jouera au stade Mestalla jeudi, avec un coup d'envoi à 21h30, heure française.

Infos des équipes & compositions

Infos de l'équipe Valence

La seule préoccupation de Valence en matière de blessures est Thierry Correia, qui a été écarté pour le reste de la saison en raison d'une déchirure du LCA.

Infos de l'équipe Barcelone

Alors que le FC Barcelone s'apprête à affronter Valence en quart de finale de la Coupe du Roi, le club évalue la condition physique de plusieurs joueurs clés.

Le milieu de terrain Gavi, victime d’un traumatisme crânien lors de la victoire 1-0 contre Alavés dimanche, a passé des examens médicaux qui se sont révélés rassurants. Il reste sous observation du staff médical et devrait être disponible pour la rencontre, à condition de ne présenter aucun effet secondaire.

L’attaquant Dani Olmo, absent lors des quatre derniers matchs en raison d’un problème au mollet, a repris l’entraînement partiel. Bien que le staff soit optimiste quant à sa possible participation, sa présence contre Valence reste incertaine.

En revanche, le défenseur Andreas Christensen, le gardien Marc-André ter Stegen et le jeune Marc Bernal restent indisponibles pour une période prolongée.

La forme des deux équipes :

Historique des confrontations

Classements