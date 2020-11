Valbuena ne jouera pas contre l’OM

Mathieu Valbuena n’aura pas le privilège de rejouer au Vélodrome. L’ailier français vient de déclarer dès maintenant forfait pour la rencontre retour entre l’ et l’OM en C1 et qui est programmée le 1 décembre prochain.

L’ancien international français s’est blessé à l’entrainement. Une nouvelle qu’il a lui-même communiquée ce jeudi à travers un message sur les réseaux sociaux. « Malheureusement, je me suis blessé à l'entraînement et je vais manquer les prochaines semaines », a-t-il confié.

Valbuena n’a pas précisé quelle est la nature du coup qu’il a pris. Pour rappel, lors du match aller face aux Phocéens, il s’est montré décisif en délivrant une passe à Ahmed Hassan lors des derniers instants du match.

Pour rappel, « le Pétit Vélo » a passé huit ans dans la cité phocéenne. Il reste très attaché au club olympien, malgré l’accueil houleux que lui ont réservé les supporters locaux lors de sa dernière visite au Vélodrome.

