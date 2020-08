Valbuena évoque le retour de Rabiot en Bleu

Contre toute attente, Adrien Rabiot a été rappelé en équipe de France. Un choix qui en a surpris plus d'un.

Mathieu Valbuena a commenté le retour d'Adrien Rabiot en équipe de en sa qualité de consultant pour RMC.

L'ancien international français explique cette décision par le fait que Didier Deschamps est capable de "changer d'avis".

"Il peut changer d'avis, même si ce n'est pas sa tasse de thé. Il laisse toujours une seconde chance", a estimé l'ancien joueur de l'OM, qui ne se dit "pas surpris du tout", par le choix de DD.

Valbuena dévoile d'ailleurs une anecdote relativée à l'arrivée de Deschamps à l'OM : "C'était très difficile pour moi, car il n'avait pas une bonne image de moi et je pense aussi que je n'étais pas dans ses plans. Puis il a changé d'avis radicalement et c'est avec lui que j'ai fait mes plus grandes périodes en équipe de France".