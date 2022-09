Vaccination, port du masque, cas contact : les mesures sanitaires du Qatar pour la Coupe du monde 2022 afin de lutter contre la Covid-19

GOAL vous explique les mesures sanitaires mises en place par le Qatar à destination des supporters pour la Coupe du monde 2022.

La pandémie de Covid-19 étant toujours en cours, le Ministère de la Santé du Qatar a dévoilé les mesures sanitaires que devront respecter les supporters qui souhaitent assister à la Coupe du monde.

• Tout visiteur âgé de six ans ou plus, doit présenter un test PCR négatif effectué au plus tard 48 heures avant l'heure du départ. Il peut également présenter un test antigénique négatif effectué au plus tard 24 heures avant l'heure du départ. Le résultat du test devra être présenté au comptoir d'enregistrement de l'aéroport. NB : le test doit être effectué dans un centre médical du pays d'origine. Les autotests ne sont pas valables.

• Les enfants de moins de six ans sont exemptés de tests.

• Les personnes arrivant au Qatar ne sont pas soumises à une quarantaine. Ceci, quel que soit leur statut vaccinal ou leur pays d'origine.

• Toute personne dont le test COVID-19 est positif lors de son séjour au Qatar devra s'isoler conformément aux directives du Ministère de la Santé publique.

• Un test COVID-19 n'est pas demandé aux supporters après leur arrivée au Qatar.

• Il n'est pas demandé aux supporters d'effectuer un test COVID-19 avant de quitter le Qatar. Toutefois, les voyageurs sont invités à vérifier et à suivre les exigences de leur pays de destination.

• Les masques sont obligatoires dans les établissements de santé et dans les transports publics.

• En ce qui concerne l'application EHTERAZ de suivi des cas contact, tout visiteur âgé de plus de 18 ans est invité la télécharger sur son téléphone portable lors de son arrivée au Qatar. Celle-ci sera demandée pour accéder à tout lieu public au Qatar. L'application peut être téléchargée sur l'App Store et Google Play.

• Concernant l'assurance maladie, les visiteurs du Qatar peuvent accéder à des soins médicaux dans tous les hôpitaux, centres médicaux, cliniques et pharmacies privés ou publics du pays. Les services de santé d'urgence sont gratuits dans les hôpitaux publics pour les détenteurs de la carte Hayya. Toutefois, le Ministère de la Santé publique recommande vivement aux visiteurs de souscrire à une assurance voyage (avec couverture médicale) pour la durée de leur séjour au Qatar. Cliquez ici pour plus d'informations.

• Les supporters sont invités à consulter le site internet du Ministère de la Santé publique pour obtenir de plus d'informations sur les établissements de santé du Qatar.