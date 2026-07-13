« Va te suicider, imbécile »… Sorloth reçoit des messages de menace

Lina Selnes, la compagne de l’attaquant norvégien Alexander Sørloth, a décidé de porter plainte après avoir reçu des messages injurieux par e-mail et sur les réseaux sociaux.

Après l’élimination de la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde face à l’Angleterre, Lina Selnes a dû briser le silence sur son compte Instagram pour répondre à la vague de haine visant son compagnon, l’international norvégien Alexander Sørloth.

La jeune femme, qui totalise plus de 40 000 abonnés, a partagé sur la fonctionnalité « Stories » quelques-uns des messages les plus vulgaires : « S’il te plaît, suicide-toi, espèce d’imbécile ! » ou encore « Dis à ton copain de quitter la Norvège et de sauter d’une falaise ! ».

Selnes, mère des deux enfants de Sorloth, a réagi à l’incident en déclarant, selon le site norvégien « tv2 » : « La Coupe du monde apporte beaucoup de joie, mais elle s’accompagne également d’une grande part de haine. »

Elle a ajouté : « Je ne voulais pas prêter attention à ces commentaires, mais face à des messages de cette gravité, il m’était impossible de rester silencieuse. »

Elle conclut : « J’espère que chacun réfléchira à deux fois avant d’écrire de tels commentaires, quelles que soient les circonstances. »

De son côté, le sélectionneur norvégien Ståle Solbakken a vigoureusement condamné cette campagne de haine, la qualifiant de « tragique », avant d’ajouter : « C’est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd’hui. »

Il a conclu : « C’est pourquoi je recommande aux jeunes joueurs d’éviter autant que possible les réseaux sociaux. »

Rappelons que Sorloth a été titulaire lors de tous les matchs de la Norvège à la Coupe du monde, à l’exception de la rencontre contre la France ; il a été remplacé lors de la défaite face à l’Angleterre, et l’attaquant n’a marqué aucun but durant le tournoi.

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