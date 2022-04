USA : Hope Solo va faire soigner son alcoolisme

L'ancienne gardienne de l'équipe nationale féminine des États-Unis, Hope Solo, a confirmé qu'elle allait entrer dans un centre de désintoxication après sa récente arrestation pour conduite en état d'ivresse. L'ancienne joueuse a également demandé que sa cérémonie d'intronisation au National Soccer Hall of Fame soit reportée pendant cette période.

Solo fait le point sur sa santé

Solo a été arrêtée le mois dernier pour conduite en état d'ivresse et a ensuite été inculpée, pour résistance à un agent public et pour un délit de maltraitance d'enfant. Dans une déclaration publiée sur Twitter, Hope Solo a fait le point sur sa situation personnelle.

L'article continue ci-dessous

"J'ai contacté le Hall of Fame et demandé respectueusement le report de ma cérémonie d'intronisation au Hall of Fame à 2023. Je vais entrer volontairement dans un programme de traitement de l'alcoolisme afin de résoudre mes problèmes avec l'alcool. En ce moment, je consacre toute mon énergie et mon attention à ma santé, à ma guérison et à ma famille. Je tiens à remercier le Hall of Fame pour son soutien et pour avoir compris ma décision."

Jugée le 28 juin prochain

Solo a publié une déclaration peu après son arrestation le mois dernier, bien qu'elle n'ait fait qu'une allusion aux accusations, en disant "nous serons en mesure de partager les faits en temps voulu." La femme de 40 ans doit répondre aux accusations devant un tribunal de Caroline du Nord le 28 juin. Une période très compliquée pour l'ancienne star.