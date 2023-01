US Pays de Cassel – PSG : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Pays de Cassel-PSG.

Pays de Cassel rêve de créer l'exploit

Equipe de R1, la sixième division française, l'US Pays de Cassel s'attaque au PSG, le club le plus riche et le plus puissant de France.

Pour ce match qui symbolise à merveille la magie de la Coupe de France, les amateurs ont mis les petits plats dans les grands en délocalisant la rencontre au stade Bollaert-Delelis à Lens.

Toute la France, hormis les supporters du PSG, sera derrière l'US Pays de Cassel qui espère réaliser le plus grand exploit de l'histoire de la Coupe de France.

Date, horaire et lieu de Pays de Cassel-PSG

Date : dimanche 22 janvier 2023

Ville : Lens (France)

Stade : stade Bollaert-Delelis

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : Seizièmes de finale de la Coupe de France 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Willy Delajod (France).

Sur quelle chaîne voir le match Pays de Cassel-PSG ?

En France, la rencontre entre Pays de Cassel et le PSG sera diffusée sur beIN SPORTS 1.

Le streaming pour voir le match Pays de Cassel-PSG

En France, il sera de possible de voir le match Pays de Cassel-PSG en streaming sur l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Pays de Cassel-PSG

Pour cette rencontre, le PSG sera privé de Nordi Mukiele, touché aux ischios-jambiers ainsi que de Marco Verratti, dont le retour est prévu la semaine prochaine. Le PSG devra également se passer des services de Presnel Kimpembe, absent de longue date en raison d'une blessure au tendon d'Achille, et qui devrait faire son retour à l'entraînement d'ici huit à dix jours.

L'équipe probable de Pays de Cassel : Samson - Santrain, Rapaille, Thoor, Zmijak - Leclerc, Delcourt, Boudjema, C. Bogdanski - Leganase, Sané.

L'équipe probable du PSG : K. Navas – Hakimi (ou T. Pembélé), Marquinhos, S. Ramos, Nuno Mendes (ou Bernat) – F. Ruiz, R. Sanches, Soler – Neymar – Messi, Mbappé.

Les statistiques à connaître avant Pays de Cassel-PSG

● Le PSG n'a gagné aucun de ses trois derniers matches au stade Bollaert-Delelis, en Ligue 1, face au RC Lens (1 nul et 2 défaites). Sa dernière victoire dans ce stade remonte au 13 janvier 2021, face à l'OM, à l'occasion de l'édition 2020 du Trophée des champions.

● En Coupe de France, face à des équipes de divisions inférieures, le PSG s'est imposé trois fois à Bollaert-Delelis : contre l'US Nœux-les-Mines (6 mars 1982), le CS Avion (12 février 1994) et l'US Vermelles (7 janvier 2006).

● Le PSG n'a plus été éliminé au stade des seizièmes de finale depuis la saison 2013-2014. Le PSG avait été battu 2-1 à domicile par Montpellier.