Uruguay : Luis Suarez refuse de s'avouer vaincu

L'Uruguay va-t-elle manquer la Coupe du monde au Qatar, ce qui ne lui est plus arrivée depuis 2006 ? Après quatorze journées sur dix-huit, la Celeste est seulement septième de la zone CONMEBOL avec 16 points.

Sur le plan comptable, la situation n'est pas si catastrophique que cela car l'Uruguay n'accuse qu'un point de retard sur la 4e place (qui permet d'obtenir une qualification directe) et la 5e place (synonyme de barrages).

Les deux matches que s'apprête à disputer l'Uruguay, sur le terrain du Paraguay (ce 27 janvier, à 16h00, heure locale – minuit en France), puis à domicile face au Venezuela (le 1er février) sont donc d'une importance capitale.

Avant d'affronter le Paraguay, la star de la sélection uruguayenne, Luis Suarez, a eu des mots forts concernant la situation de son équipe : « Nous sommes dans cette situation difficile car nous n'avons pas été à la hauteur lors de nos précédents matches. Mais nous devons aller de l'avant. »

« Il n'y a plus d'excuses. La qualification dépendra uniquement de notre attitude, de notre volonté et de notre implication. Je veux prouver que nous sommes toujours dans le coup et que nous allons aller au Mondial, qui serait le quatrième dans mon cas », a ajouté l'attaquant de l'Atlético de Madrid.

Le match face au Paraguay sera le premier de Diego Alonso en tant que sélectionneur. Il a succéder à l'emblématique Oscar Washington Tabarez, démis de ses fonctions le 19 novembre dernier après avoir passé quinze ans à la tête de la Celeste (il avait été nommé en mars 2006).