Urs Meier scandalisé par l'arbitrage d'Angleterre - Danemark

L'Angleterre a fait la différence contre le Danemark grâce à un pénalty transformé en prolongation. Un ex-arbitre est étonné par sa validation.

L'ancien arbitre de la FIFA Urs Meier a été déconcerté par le penalty qui a permis à l'Angleterre de battre mercredi le Danemark en demi-finale de l'Euro 2020, Raheem Sterling étant considéré comme ayant "recherché le contact" et la décision de siffler parait "absolument incompréhensible" à ses yeux.

Les Trois Lions ont profité de la décision controversée lors des prolongations de cette demie disputée à Wembley avec la sentence qui a été transformée par Kane. Le capitaine anglais a vu son effort initial sauvé par Schmeichel avant de pousser le cuir au fond sur le deuxième temps de ce pénalty. Cette chance s'est présentée après que Sterling ait chuté dans la surface sous la pression de Joakim Maehle, l'arbitre du match Danny Makkelie ayant décidé qu'il avait été déséquilibré et la VAR a soutenu sa décision.

Meier s'est dit confus quant à la façon dont on est arrivé à cette conclusion. L'officier suisse a déclaré à Goal: "Que peut-on dire à ce sujet? Sterling recherchait un contact, c'était clairement trop peu pour un penalty. J'ai été encore plus surpris lorsque Makkelie a pointé l'endroit. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il y avait peut-être eu un contact, ce que j'ai raté à la vitesse réelle, mais les mouvements lents ont confirmé ma première impression. Il n'y avait rien pour qu'un pénalty puisse être sifflé".

"L'arbitre a probablement interprété le pas du défenseur danois comme un coup de pied dans la jambe. Néanmoins, je m'attendais à ce que le VAR corrige la décision. Pour moi, il est absolument incompréhensible qu'il n'ait pas au moins envoyé l'arbitre devant l'écran pour regarder de lui-même ce qui s'était passé", a poursuivi le Helvète.

Et pour ce qui est du deuxième ballon qui se trouvait sur le terrain au moment des faits, Meier a indiqué: "Makkelie aurait pu se faciliter la vie s'il avait sifflé. Personne n'aurait critiqué cela. Personnellement, je ne l'aurais pas fait non plus. Parce que je ne pense pas que vous deviez constamment interrompre le jeu à cause d'un deuxième ballon, tant que cela n'interfère pas. À mon avis, cela n'a pas interféré, tous les joueurs n'étaient concentrés que sur le "bon" ballon".

Le milieu de terrain danois Pierre-Emile Hojbjerg a été, lui, moins conciliant avec l'arbitre de la rencontre lorsqu'il est intervenu au micro de la TV3+ : "S'il n'y a pas de VAR activé, des erreurs peuvent se produire, mais quand il y a un VAR, ils (les arbitres) doivent être autorisés à se tenir debout ici après. Quel a été leur sentiment ? Qu'est-ce qu'ils pensaient ? Quelle était leur opinion sur tout cela ? C'est facile en tant que joueur d'avoir à répondre à une chose et à une autre et de ne pas avoir à commenter, mais parfois vous aimeriez entendre l'arbitre lui-même ce qu'il pensait."

L'ancien manager de Manchester United et de Chelsea, José Mourinho, a également offert son point de vue, le Portugais déclarant à talkSPORT: "Ce n'est jamais un penalty. La meilleure équipe a gagné, l'Angleterre mérite de gagner. L'Angleterre a été fantastique, mais pour moi ce n'est jamais un penalty. A ce niveau, une demi-finale d'un Euro je ne comprends pas vraiment la décision de l'arbitre. Je ne comprends pas encore moins le fait que la VAR n'ait pas amené l'arbitre à l'écran ni renversé la décision. Pour moi ce n'est jamais un pénalty. Donc, en tant qu'un gars de football, je suis très heureux que l'Angleterre ait gagné – ne vous méprenez pas, et je pense qu'ils méritent de gagner – mais en tant qu'un gars de football je suis aussi déçu que le penalty ait été sifflé".