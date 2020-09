Upamecano, Rabiot, le 3-5-2 : vainqueurs en Suède (0-1), ces Bleus peuvent mieux faire

Pour son retour à la compétition, l'équipe de France s'est imposée ce samedi en Suède (1-0). Une rentrée plutôt pâle malgré la victoire.

Plus de neuf mois après la victoire en Albanie (2-0), les Bleus retrouvaient la compétition ce samedi en . Le sélectionneur Didier Deschamps avait décidé de reconduire le 3-5-2. Un schéma dans lequel Antoine Griezmann et ses partenaires ont parfois eu du mal à se trouver, s'imposant tout de même 1-0 à l'arrivée. Il faudra du temps pour peaufiner les automatismes. Le jeune Dayot Upamecano a connu des débuts mitigés. Quant à Adrien Rabiot, de retour en sélection deux ans après avoir refusé d'être réserviste pour le Mondial, il est monté crescendo, bien aidé par l'incroyable activité de son compère N'Golo Kanté. Décryptage ciblé.

Première mitigée pour Upamecano

Titulaire pour sa première sélection avec les A, Dayot Upamecano a soufflé le chaud et le froid. Sanctionné d'un carton jaune d'entrée pour une faute sur Ekdal (2e), il a d'abord semblé timoré, ratant quelques relances largement à sa portée. Aligné dans l'axe droit de la défense, il s'est ensuite libéré davantage, réalisant quelques décalages intéressants. Une entrée en matière hésitante pour le défenseur de Leipzig, qui a tout de même fait parler sa puissance par séquences.

Rabiot crescendo

"Il n'y a pas eu un match où j'ai été vraiment bon en Bleu", avait dit Adrien Rabiot avant la rencontre. On va attendre encore un petit peu avant de classer cette sortie dans ses 'masterpiece'. Le milieu de terrain de la est monté crescendo aux côtés d'un N'Golo Kanté au four et au moulin à la récupération. Sans faire de vague, il s'est calé sur le rythme de son partenaire pour combler les brèches, rendant une copie plutôt neutre au bout du compte.

Un 3-5-2 encore en rodage

Finalement, cette neutralité est à l'image du match des Bleus, encore en quête de repères dans ce nouveau système tactique en 3-5-2. Si Kylian Mbappé a inscrit l'unique but en soliste, le trio Mbappé-Griezmann-Giroud a peiné à trouver les espaces pour faire exploser une défense suédoise bien en place. Il convient aussi de rappeler les disparités athlétiques inhérentes aux reprises décalées des différents joueurs. Ce que résumait le buteur du jour sur M6 : "On n'est pas tous au même point (athlétique, ndlr), en plus dans un nouveau système. Le plus important c'est la victoire, on commence bien cette phase de poule." L'éternel pragmatisme tricolore.