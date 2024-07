Une tête de cochon ! Di Maria gravement menacé

Di Maria a révélé que son projet de retour dans son ancienne équipe, Rosario Central, avait échoué en raison des menaces de mort reçues par sa famille

Alors que son contrat avec Benfica touchait à sa fin, Di Maria a envisagé la possibilité d'un retour tant attendu à Rosario, où il a fait ses classes chez les jeunes avant de devenir une star de l'équipe première au début de sa carrière. Cependant, une série de menaces horribles visant sa famille, dont une tête de cochon avec une balle et des coups de feu tirés dans une station-service, ont mis fin à tout espoir de concrétisation de l'accord, comme l'indique ESPN.

Di Maria a expliqué qu'il était en pourparlers avec le président de Rosario au sujet d'un éventuel transfert cet été, mais il a précisé qu'aucune somme d'argent ne le persuaderait de revenir en raison des risques encourus par sa famille.

« J'ai pris ma décision après la première menace. J'étais aux États-Unis avec l'équipe nationale et j'ai dit qu'il était impossible de revenir. C'était le 25 mars », a-t-il déclaré à Rosario 3. « Je me souviens que quelques jours plus tard, Gonzalo Belloso, président de Rosario Central, m'a écrit pour me demander comment j'allais, comment allait ma famille. Et je lui ai dit : 'F*ck it'. Je ne reviendrai pas à Rosario dans ces conditions. Ils ont menacé ma famille et je ne le permettrai pas. À n'importe quel prix, non.

« Le temps a passé et j'ai reparlé à Gonzalo, c'était en mai, et je lui ai dit que je n'allais pas revenir, que je n'allais pas pouvoir me reposer tranquillement en sachant que quelque chose pouvait arriver à tout moment, que pour beaucoup le Central passe en premier, mais pas pour moi, pour moi, ma famille passe en premier, peu importe qui c'est ».

Les menaces n'ont pas touché directement Di Maria, puisque ses parents et sa sœur ont reçu des menaces à leur domicile et sur leur lieu de travail.

« Il y a eu une menace dans le quartier de mes parents. Il y avait une menace dans le quartier de mes parents. Il y en avait partout, et en même temps il y avait une autre menace à l'agence immobilière de ma sœur qui n'a pas été révélée parce que ma sœur et mon beau-frère ont eu peur et ne l'ont pas signalée », a-t-il ajouté. « Il s'agissait d'une boîte contenant une tête de porc et une balle dans le front, ainsi qu'une note disant que si je retournais au centre, la prochaine tête serait celle de ma fille... Ensuite, il y a eu la menace provenant de la station-service où les coups de feu ont été tirés, il n'y a pas longtemps. N'importe quel employé ou personne qui se trouvait là à ce moment-là aurait pu y mourir, c'est fou. Je pense qu'il y a eu trop d'éléments pour prendre cette décision, il ne s'agit pas seulement de menaces écrites, il y a eu des coups de feu et des choses sérieuses ».