Une surprise dans le onze de Monaco pour défier Arsenal en Ligue des Champions

Arsenal vs Monaco

Une composition de départ inattendue pour Monaco lors de son opposition face à Arsenal, ce mercredi soir.

Alors que l’AS Monaco joue son avenir dans cette phase de groupes de la Ligue des Champions, Adi Hütter a révélé un onze de départ qui risque de faire parler. Ce soir à l’Emirates Stadium contre Arsenal (coup d’envoi à 21h), les Rouge et Blanc se présentent avec des choix forts, notamment en attaque et en défense.

Avec un adversaire redoutable en face, cette rencontre s’annonce électrique. Pour les Monégasques, l’objectif est clair : ramener au moins un point pour maintenir les chances de qualification au prochain tour intactes. Le onze concocté par Hütter pourrait bien surprendre.

Une défense de Monaco renouvelée pour l’occasion

Côté défensif, Majecki prend place dans les buts, confirmant la rotation avec les habituels titulaires. Devant lui, une ligne inédite : Kehrer et Salisu forment une charnière centrale solide, accompagnés par Vanderson et Caio Henrique sur les flancs. Ces deux latéraux devront à la fois contenir les attaques des Gunners et apporter le surnombre offensivement.

Le choix de Salisu dans le onze intrigue, lui qui revient d’une période d’absence prolongée. Ce pari pourrait se révéler payant, à condition que la cohésion opère face à des attaquants d’Arsenal en pleine forme.

Une attaque jeune et audacieuse

En attaque, la jeunesse est à l’honneur avec Akliouche et Ben Seghir, qui entourent Breel Embolo en pointe. Ce trio devra rivaliser d’audace pour percer une défense londonienne redoutable. Golovine, en métronome au milieu de terrain, sera l’homme à surveiller pour dicter le tempo.

Les choix de Hütter reflètent une stratégie de prise de risque calculée, avec une équipe alliant expérience et fougue. Réussiront-ils à créer l’exploit ce soir ?

Une rencontre sous haute tension

Avec cette composition, Monaco affiche clairement son ambition : ne pas subir et jouer sa chance face à l'un des favoris de la compétition. Le défi s’annonce colossal, mais l’ASM a déjà prouvé par le passé qu’elle pouvait surprendre les plus grands.

La pression est à son comble. Quelle sera l’issue de cette rencontre capitale ? Une soirée de rêve ou une déception cruelle ? Rendez-vous à 23h pour le dénouement.

Le onze probable de Monaco : Majecki ; Kehrer, Salissu, Vanderson, Caio Henrique ; Golovine, Magassa, L. Camara ; Akliouche, Embolo, Ben Seghir.