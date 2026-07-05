Une star française met en garde : « Ce ne sera pas facile face au Maroc. »

William Saliba, défenseur de l’équipe de France, a prévenu : le match des Bleus contre le Maroc, jeudi en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, s’annonce « extrêmement difficile » face à l’une des meilleures formations du tournoi.

Il a par ailleurs souligné que la sélection marocaine méritait pleinement d’atteindre ce stade de la compétition au vu de ses performances depuis le début de la Coupe du monde.

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La star d’Arsenal a confié en conférence de presse, après la victoire contre le Paraguay (1-0) en huitièmes de finale : « Le Maroc est une très grande équipe. Elle a battu certaines des sélections les plus fortes depuis le début du tournoi, et surtout, elle n’a perdu aucun match. »

Il a ajouté : « Nous savons donc que ce ne sera pas facile. C’est une très bonne équipe, qui défend bien, qui sait jouer et qui compte de nombreux joueurs dotés de réelles qualités individuelles. »

Le défenseur tricolore a conclu en rappelant que la priorité, pour l’instant, était de récupérer physiquement après l’effort contre le Paraguay, avant d’entamer la préparation de ce choc.

Saliba a conclu : « Nous devons d’abord nous reposer, car nous sommes un peu fatigués en ce moment, puis nous préparer au mieux pour ce match. »