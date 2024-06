Une star du Real Madrid pour épauler Messi

Luka Modric est toujours la cible de l'Inter Miami, alors que sa prolongation avec le Real Madrid n'a pas été confirmée.

Modric est parti en sélection avec la Croatie pour l'Euro 2024, après avoir remporté un doublé Liga-Ligue des champions de l'UEFA à Madrid la saison dernière.

Son partenaire de longue date au milieu de terrain, Toni Kroos, ayant choisi de prendre sa retraite cet été, l'attention se porte à nouveau sur Modric.

Alors qu'il semblait initialement prêt à quitter la capitale espagnole et à rompre avec son habitude de signer des renouvellements d'un an, la situation a changé.

Modric aurait été convaincu de rester et d'utiliser son expérience une fois de plus en 2024/25.

Toutefois, selon les dernières informations de Diario Sport, l'Inter Miami espère toujours convaincre Modric de rejoindre Lionel Messi en Floride.

Le sélectionneur croate Zlatko Dalic a laissé entendre que Modric était frustré par son manque de temps de jeu à Madrid, et plus il faudra de temps pour renouveler le contrat, plus l'Inter Miami espérera qu'il ne sera pas convaincu de rester.