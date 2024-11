Une star du porno en couple avec un joueur de Madrid ?

Atlético Madrid vs Deportivo Alaves

L'ancienne star du porno, entrepreneuse et personnalité médiatique Mia Khalifa s'exprime sur certaines rumeurs.

L'ancienne star du porno, entrepreneuse et personnalité médiatique Mia Khalifa a décidé de démentir les rumeurs selon lesquelles elle sortirait avec l'une des plus grandes stars du football espagnol. Les réseaux sociaux ont largement relayé la rumeur selon laquelle Khalifa sortirait avec l'attaquant argentin et de l'Atlético Madrid Julian Alvarez, mais elle a clairement fait savoir que ce n'était pas le cas.

Selon Sport, plusieurs médias ont rendu publique la rumeur, malgré le fait qu'Alvarez entretienne une relation à long terme avec Emilia Ferrero. Cependant, Khalifa a répondu à la rumeur sur Twitter/X.

"Pour mettre les choses au clair : je ne sors avec personne, et si c'était le cas, ce ne serait certainement pas quelqu'un qui n'est pas assez âgé pour se souvenir où il se trouvait le 11 septembre."

Khalifa, 31 ans, aurait eu huit ans au moment de l'attentat terroriste du World Trade Center, tandis qu'Alvarez, né en 2000, n'aurait eu qu'un an à l'époque, ce qui met fin à la rumeur pour ainsi dire. Alvarez a rendu publique sa relation avec Ferrero en 2017, et le couple se connaît depuis qu'ils sont au lycée.