Une star du Barça balance sur Vinicius

Vinicius Junior est devenu une cible des joueurs adverses en Liga ces dernières années, et cela a donné lieu à des moments très désagréables.

La superstar du Real Madrid est souvent critiquée en Espagne pour son attitude pendant les matchs, mais pour une vedette du FC Barcelone qui le connaît très bien, ce n’est pas le vrai Vinicius. Raphinha est un bon ami du joueur de 23 ans, avec qui il a joué en sélection ces dernières années. S’adressant à RAC1, il a parlé du « vrai » Vinicius, celui que peu de gens ont l’occasion de voir.

« Le Vinicius des matchs est complètement différent du Vinicius en personne. Quand vous le rencontrez en dehors du football, vous vous rendez compte que ce sont des personnes complètement différentes. J’ai déjà vu de nombreux joueurs qui sont d’une certaine manière en dehors du terrain et d’une autre sur le terrain. C’est normal dans le football, il y a beaucoup de joueurs comme ça.

« J’essaie d’expliquer à tout le monde que Vinicius n’est pas une mauvaise personne – c’est une personne spectaculaire, une très bonne personne. Il est plus jeune que moi, mais quand je suis arrivé en équipe nationale, il était déjà là et il m’a beaucoup aidé. Nous nous entendons très bien et je lui parle aussi souvent et je lui dis qu’il n’est pas nécessaire de faire les choses qu’il fait sur le terrain, mais je le comprends. Chaque personne est différente, il est comme ça et je pense que cela lui donne confiance sur le terrain de faire ça.

Une personne affectueuse...

« Par exemple, Gavi sur le terrain, à mon avis, est fou, il est très énervant… Je vous l’ai déjà dit plusieurs fois. Mais en dehors du terrain, c’est une personne incroyable, aimante, attentionnée… Vinicius est pareil. Cependant, il est difficile de convaincre les gens qu’il est comme ça quand ils le voient d’une certaine manière sur le terrain. Ce n’est que si vous vivez des moments avec lui que vous verrez que j’ai raison… il est affectueux… C’est une personne qui plaisante toujours, qui sourit toujours. C’est difficile de voir Vinicius sérieux, il plaisante toujours… »

Vinicius est un footballeur exceptionnel, et même si ses facéties sur le terrain ne sont pas exemplaires, il est clair, d’après les propos de Raphinha, qu’il s’agit d’une tactique utilisée pour entrer dans la tête des joueurs de Liga. On ne peut pas dire que cela ne fonctionne pas, vu le succès qu’il a connu avec le Real Madrid ces dernières saisons.