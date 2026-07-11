Une star de la Coupe du monde… Un dossier algérien sur la table du Milan AC

Le Milan AC envisage de recruter un joueur algérien durant le mercato estival en cours.

Selon l’expert du mercato Nicola Schira, qui s’est exprimé sur son compte X, le défenseur algérien Rafik Belghali serait actuellement proposé au club lombard par l’intermédiaire d’un agent.

« Le défenseur latéral algérien Rafik Belghali a été proposé au Milan cette semaine par l’intermédiaire d’un agent », a déclaré Sheira.

Il précise que le Hellas Vérone réclame entre 13 et 15 millions d’euros pour laisser partir son arrière droit durant ce mercato estival.

Sous contrat avec Hellas Vérone jusqu’en 2029, le défenseur de 24 ans pourrait donc changer d’air dès cet été.

Il a participé à tous les matchs de la sélection algérienne lors de la Coupe du monde 2026, avant l’élimination des Verts en seizièmes de finale face à la Suisse.

En quatre sorties au Mondial 2026, il a marqué une fois, face à l’Autriche, sans toutefois délivrer de passe décisive.