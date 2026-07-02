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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Une star anglaise exprime sa frustration : « Je déteste rester sur le banc »

Angleterre vs RD Congo
Angleterre
RD Congo
Coupe du monde
A. Gordon
Angleterre
Congo-Kinshasa
É.-U.

Une tension intense règne sur le banc des remplaçants.

L’attaquant anglais Anthony Gordon, qui évolue au FC Barcelone, a reconnu éprouver une vive tension lorsqu’il figure sur le banc de l’équipe d’Angleterre durant la Coupe du monde 2026.

Mercredi dernier, il a commencé la rencontre face à la République démocratique du Congo sur le banc, avant d’entrer en jeu à la 60e minute et de servir deux passes décisives à Harry Kane, permettant aux Three Lions de renverser la vapeur.

Menée 1-0 jusqu’à la 75e minute, la sélection anglaise a finalement renversé la vapeur pour valider son billet pour les huitièmes de finale, où elle défiera le Mexique.

Après la rencontre, Gordon a confié sa frustration aux médias, comme le rapporte le site « Foot Mercato » : « Je déteste être remplaçant. Franchement, je suis très tendu quand je suis sur le banc. »

Il a ajouté : « Je veux me jeter sur chaque ballon, et j’essaie de me retenir pour rester calme. Mais je n’y arrive pas, c’est pourquoi j’avais hâte de jouer. »

Coupe du monde
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Mexico
MEX
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Angleterre
ANG

Il a conclu : « J’ai senti que mes coéquipiers étaient fatigués à mon entrée, alors j’ai voulu exploiter au maximum cette opportunité. »

Titulaire lors des deux premières sorties des Three Lions face à la Croatie et au Ghana, il avait ensuite cédé sa place à Marcus Rashford contre le Panama et la République démocratique du Congo.

Rappelons que Gordon a rejoint le FC Barcelone cet été en provenance de Newcastle et qu’il fera ses débuts avec le club catalan à l’issue de la Coupe du monde.


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