Une star allemande annonce la victoire des Bleus au Mondial

À l’approche de la Coupe du monde, les prises de position se multiplient. Cette fois, c’est une figure respectée du football allemand qui a surpris en hiérarchisant les forces en présence. Interrogé sur les chances de sa sélection, l’ancien international n’a pas hésité à tempérer l’enthousiasme local. Selon lui, l’Allemagne peut viser un quart ou une demi-finale, mais le titre semble encore hors de portée.

Babbel place la France au sommet

Il s’agit de Markus Babbel, ancien défenseur du Bayern Munich. Dans une interview accordée à Casino.org, il a estimé que la France possédait une « qualité incroyable » et qu’elle était « favorite absolue » pour remporter le tournoi. Il classe également l’Angleterre et l’Espagne parmi les nations majeures, mais place clairement les Bleus au-dessus du lot.

Babbel souligne notamment la profondeur de banc française et la puissance offensive incarnée par Mbappé et Dembélé. À ses yeux, la France dispose de joueurs de très haut niveau à chaque poste, un avantage déterminant dans une compétition aussi exigeante. Il rappelle aussi que pour gagner un Mondial, il faut un supplément d’âme qu’il ne perçoit pas encore du côté allemand.

Une reconnaissance forte

Quand un représentant d’une nation sacrée quatre fois championne du monde désigne la France comme numéro un, le message est fort. L’équipe de Didier Deschamps conserve une cote exceptionnelle à l’international. Reste désormais à transformer cette estime en réalité sur le terrain.