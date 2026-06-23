Une star africaine le devance… Ronaldo continue d'écrire l'histoire avec un chiffre légendaire

Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, a poursuivi son parcours historique en Coupe du monde en inscrivant un doublé face à l’Ouzbékistan.

Il n’a fallu que six minutes au « Buteur » pour ouvrir le score d’une magnifique volée, suite à un centre précis, avant d’ajouter un deuxième but à la 39^e minute, servi par une passe en profondeur de Bruno Fernandes.

La rencontre, disputée mardi soir lors de la 2^e journée du groupe 11 de la Coupe du monde 2026, a ainsi confirmé l’efficacité du quintuple Ballon d’Or.

D’après les données du site français « Stats Foot », le quintuple Ballon d’Or devient le deuxième buteur le plus âgé de l’histoire de la Coupe du monde à 41 ans et 138 jours.

Seul la légende camerounaise Roger Milla, buteur lors de la Coupe du monde 1994 à 42 ans et 39 jours, fait mieux.

Grâce à ce doublé, il devient également le premier joueur de l’histoire à marquer dans six éditions différentes de la Coupe du monde.

Il devient par ailleurs le meilleur buteur de l’histoire du Portugal en Coupe du monde, avec 10 réalisations, et dépasse ainsi la légende Eusébio.