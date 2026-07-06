Une sortie cruelle : Raphinha quitte la Coupe du monde avec un goût d’amertume

Le parcours de la star brésilienne Rafinha en Coupe du monde s'est achevé sur une note amère, après l'élimination des « danseurs de samba » suite à leur défaite 1-2 face à la Norvège en huitièmes de finale.

Selon le journal « Sport », le joueur était arrivé au Mondial comme l’un des principaux atouts offensifs de la Seleção, mais une blessure musculaire survenue lors de la phase de groupes a limité son impact.

Il avait dû céder sa place lors de la deuxième journée de la phase de groupes face à Haïti, après avoir ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse droite. L’inquiétude avait alors gagné le staff brésilien, avant que les examens médicaux ne confirment un problème musculaire à la cuisse droite.

Bien que la sélection brésilienne n’ait pas officiellement écarté Rafinha du reste du tournoi et que le staff technique se soit efforcé d’accélérer son rétablissement, l’ailier du Barça n’a pas disposé de suffisamment de temps pour retrouver toute sa forme et a disputé la phase décisive de la compétition loin de son meilleur niveau.

L’élimination face à la Norvège a ainsi enterré les espoirs brésiliens, une nouvelle fois éloignés de leur Graal mondialiste.

Pour Raphinha, cette élimination a un goût particulièrement amer : après une saison convaincante avec Barcelone malgré des pépins physiques, il était arrivé au Mondial en tant que fer de lance de la Seleção, avant que la blessure ne vienne couper court à son impact dans un tournoi où l’on attendait de lui qu’il fasse la différence.

L’ailier brésilien entame désormais ses vacances d’été, avec pour objectif de parachever sa récupération physique avant de réintégrer les rangs du FC Barcelone.

Le club catalan surveillera de près l’évolution de son état de santé, après un tournoi terminé plus tôt que prévu, laissant au joueur le sentiment d’avoir vu son Mondial compromis dès que son corps a flanché.