Le FC Bayern ne devrait en aucun cas prolonger le contrat de Michael Olise et devrait même le céder immédiatement, sous certaines conditions.

Après les révélations de L’Équipe, selon lesquelles le joueur souhaiterait rejoindre Madrid dès cet été, Bild affirme désormais qu’un de ses coéquipiers en équipe de France aurait même fait part de son intérêt pour le maillot merengue. Dans le même temps, le quotidien allemand indique que le Bayern veut prolonger le contrat d’Olise.

Des discussions entre le joueur et le club devraient s’ouvrir très prochainement. Elles permettront de clarifier l’avenir des deux parties. Pour l’instant, le club le plus titré d’Allemagne affiche un calme olympien, mais la donne pourrait changer si Olise confirmait son souhait de départ aux dirigeants bavarois.

Un nouveau contrat malgré l’envie de partir : le Bayern ne subit aucune pression immédiate.

Son contrat actuel court jusqu’en 2029 ; par conséquent, si son souhait de partir se confirmait, il ne serait pas nécessaire de prolonger son contrat avec une augmentation significative de salaire – au risque de se retrouver, un an plus tard, face au même scénario, ayant versé plusieurs millions d’euros de salaire superflus si le Français rejoignait Madrid en 2027.

Le club bavarois pourrait difficilement obtenir une indemnité de transfert plus élevée qu’aujourd’hui, alors que le joueur est au sommet de sa cote. La position de négociation du Bayern est d’autant plus solide que le record de transfert de 222 millions d’euros, établi lors du passage de Neymar de Barcelone au PSG, pourrait être battu.

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Michael Olise : un nouveau contrat uniquement avec une clause libératoire ?

Ce montant ne serait en aucun cas plus élevé si le contrat était plus long – bien au contraire. Si Olise prolongeait dès maintenant à Munich, il chercherait sans doute à insérer une clause libératoire, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Reste que la trajectoire d’Olise pourrait rappeler celle de Franck Ribéry, qui, à l’époque, avait failli rejoindre Madrid pour un transfert record avant de prolonger de cinq ans et de devenir une légende du club. Mais les temps ont changé et Olise n’est pas Ribéry.

Olise est l’un des meilleurs transferts de l’histoire du club et chaque supporter espère le voir rester le plus longtemps possible à Munich. Toutefois, s’il manifeste clairement son désir de partir lors de son entretien avec les dirigeants, le Bayern aurait tout intérêt à ne pas s’obstiner : plutôt que de prolonger son contrat, il devrait négocier immédiatement sa vente au Real Madrid pour un montant record.