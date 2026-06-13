Selon un article publié samedi dans la presse espagnole, les représentants de l’attaquant serbe Dušan Vlahović, actuellement à la Juventus, ont proposé le joueur au FC Barcelone pour le mercato estival.

Selon le quotidien sportif « Sport », le club catalan dispose déjà de toutes les données relatives à ce transfert, bien qu’il n’ait pas encore entrepris de démarche concrète. Le joueur poursuit sa carrière sans avoir prolongé son contrat avec la Juventus, qui expire le 30 juin prochain.

La Juventus prépare pourtant une nouvelle tentative de prolongation, tandis que la direction blaugrana place l’attaquant argentin Julián Álvarez en tête de sa short-list et préfère attendre son éventuelle disponibilité. Vlahovic demeure néanmoins une piste crédible si sa situation contractuelle ne évolue pas d’ici la clôture du mercato.

Pour l’instant, les discussions entre le Barça et l’entourage de l’attaquant se sont limitées à un échange d’informations de base. Le joueur réclame un salaire annuel d’environ 8 millions d’euros, avec une part fixe et une part variable, en plus d’un contrat d’au moins deux ans. Ce sont les mêmes conditions qu’il négocie avec la Juventus, qui ne lui a proposé qu’une offre de 5 millions d’euros pour le retenir.

Selon ces mêmes sources, la direction blaugrana a fait savoir à l’entourage de l’attaquant qu’il n’était pas une priorité immédiate, ce qui l’incite à explorer d’autres pistes. Le Bayern Munich, plusieurs clubs de Premier League ainsi que Naples et la Juventus surveillent donc la situation.

Le club catalan privilégie toujours l’arrivée de l’attaquant argentin Julian Alvarez et entend mettre tous les moyens nécessaires pour convaincre l’Atlético de Madrid, même si les discussions s’annoncent complexes et pourraient s’étaler au-delà de la Coupe du monde. Si ce dossier échoue et qu’aucun autre profil ne se détache, les chances de Vlahovic augmenteront, le plaçant alors comme une alternative crédible.