Une sanction inattendue compromet le transfert de Trézéguet vers le championnat saoudien

Le transfert de Mahmoud Hassan « Trezeguet », l’ailier de l’Al-Ahly, vers le championnat saoudien est menacé d’échec en raison d’une sanction inattendue.

Des médias avaient annoncé que le club saoudien Al-Riyad voulait recruter l’ailier égyptien lors du prochain mercato estival, alors qu’Al-Ahly cherche à se séparer de son salaire élevé avant le début de la nouvelle saison.

Toutefois, le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat a révélé que le club de Riyad est frappé d’une interdiction de recrutement durant le mercato estival.

Selon le quotidien, les formations de Riyad et d’Al-Shabab figurent parmi les quatre clubs actuellement frappés par cette interdiction, conformément à une décision de la Ligue saoudienne, en raison de leur non-conformité aux exigences du règlement de contrôle financier.

La commission de contrôle financier a multiplié les réunions avec les dirigeants des deux clubs, leur fournissant conseils et recommandations pour se mettre en conformité ; en vain, aucun plan financier conforme aux critères n’a été déposé.

La Ligue a justifié sa décision par la nécessité de garantir la solidité financière des clubs avant tout nouvel engagement qu’ils pourraient ne pas être en mesure d’honorer à l’avenir, exposant ainsi les clubs à de lourdes sanctions.

Rappelons que ces derniers mois ont été marqués par une polémique autour du rôle de la commission de contrôle financier de la Ligue saoudienne, plusieurs clubs n’ayant pas obtenu l’autorisation de recruter durant ce mercato estival.