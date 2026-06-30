Une réunion décisive rapproche Marmoush de sa nouvelle destination

L’avenir d’Omar Marmoush, l’attaquant égyptien de Manchester City, devrait continuer à agiter le marché des transferts estivaux, tant les prétendants se multiplient à l’approche du coup d’envoi de la nouvelle saison.

Cette effervescence intervient alors que la sélection égyptienne s’apprête à affronter l’Australie vendredi soir au stade de Dallas, en 32es de finale de la Coupe du monde 2026, sous le regard attentif des observateurs impatients de voir Marmoush briller de nouveau sous le maillot des Pharaons.

Dans le même temps, Galatasaray poursuit ses préparatifs pour la nouvelle saison, ayant fait du renforcement de son attaque sa priorité absolue lors de ce mercato estival.

Selon le site « Africa Foot », la direction du club stambouliote souhaiterait l’accueillir sous forme de prêt, avec une option d’achat inscrite dans le contrat.

Selon le rapport, l’international égyptien cherche avant tout à obtenir du temps de jeu et ne serait pas insensible à l’idée de découvrir le championnat turc, étape qu’il estime capable de lui offrir un rôle plus important sur le terrain, conforme à ses ambitions sportives.

Pour convaincre le joueur, le club stambouliote s’apprête à soumettre une offre financière substantielle : il serait prêt à débourser plus de 10 millions d’euros pour finaliser l’opération, alors que Marmoush touche actuellement un salaire annuel d’environ 10 millions d’euros en Angleterre.

En parallèle, la direction stambouliote souhaite d’abord clarifier la situation de son attaquant argentin Mauro Icardi et connaître les quotas de joueurs étrangers avant de finaliser l’opération.

Les discussions devraient s’accélérer dans les prochains jours : les dirigeants stambouliotes ont déjà calé une date, la semaine prochaine, pour rencontrer l’agent de l’international égyptien et examiner les modalités d’un éventuel accord.

Cet intérêt fait suite à la saison réalisée par Marmoush avec Manchester City, au cours de laquelle il a disputé 36 matchs officiels toutes compétitions confondues, marquant 8 buts et délivrant 3 passes décisives.

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2029, l’attaquant est estimé à 60 millions d’euros par Transfermarkt et perçoit actuellement environ 17 millions d’euros de salaire annuel.