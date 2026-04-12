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Une provocation flagrante… Un message étrange de Yamal après le derby catalan

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La star du Barça livre un message fort

Après la victoire du FC Barcelone lors du derby catalan, Lamine Yamal a adressé un message fort sur les réseaux sociaux à son rival de toujours, l’Espanyol.

Cette publication intervient alors que le jeune international se prépare pour un rendez-vous européen crucial, mardi prochain contre l’Atlético de Madrid, dans un calendrier déjà très chargé.

Hier, le Barça a dominé l'Espanyol 4-1 et compte désormais neuf points d'avance sur le Real Madrid, à sept journées de la fin de la Liga.

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Après la rencontre, le jeune attaquant a
 publié plusieurs clichés de la rencontre sur son compte Instagram, accompagnés d’un message provocateur : « Ils doivent avaler la défaite… comme d’habitude. »

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Il a ajouté : « Barcelone (la ville) est en bleu et rouge ».

Ni Yamal ni Pedri n’ont bénéficié de temps de repos, ayant disputé l’intégralité de la rencontre à trois jours seulement du quart de finale retour de Ligue des champions face à l’Atlético.

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Yamal a délivré deux passes décisives qui ont permis à Barcelone d’ouvrir le score par Ferran Torres, avant de soulager la pression sur l’équipe catalane en creusant l’écart avec un troisième but, alors que le match était encore à 2-1 entre la 56e et la 87e minute, Rashford a ensuite inscrit le quatrième but deux minutes plus tard, scellant le score final de 4-1.

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