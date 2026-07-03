Une promesse claire… Valverde rompt le silence après la déception face à l'Uruguay

L’Uruguayen Fede Valverde, star du Real Madrid, a rompu son silence au sujet de l’élimination de son équipe nationale de la Coupe du monde.

L’Uruguay a été éliminé dès le premier tour de la Coupe du monde 2026 après avoir terminé à la troisième place du groupe H avec deux points, suite à deux matches nuls – contre l’Arabie saoudite et le Cap-Vert – et une défaite face à l’Espagne.

Sur son compte Instagram, le milieu de terrain a confié : « Plusieurs jours se sont écoulés depuis l’élimination, et ce n’est que maintenant que je commence à prendre la mesure de tout ce que j’ai vécu, même si je sais qu’une partie de moi ne parviendra peut-être jamais à surmonter une nouvelle élimination dès le premier tour, comme celle que j’ai vécue lors de la Coupe du monde au Qatar. Cette déception reste ancrée en moi. »

Il a ajouté : « Je ressens une immense responsabilité envers mon pays. C’est un honneur qui me remplit de fierté. J’ai fait tout ce qui était en mon pouvoir ; je me suis préparé physiquement et mentalement, j’ai essayé de ne pas répéter ce qui s’était passé auparavant, et j’ai travaillé dur tout au long de la saison. Mais il est clair que cela n’a pas suffi. »

Valverde a insisté : « J’assume cette défaite et l’entière responsabilité de ne pas avoir été à la hauteur de mes obligations envers la sélection et envers vous. »

Il conclut : « J’assume la responsabilité de cet échec, et je sais que je n’ai pas été à la hauteur de mes responsabilités. Mais, quelles que soient les circonstances, je ne renoncerai jamais à représenter mon pays, même si cela doit me coûter la vie. »

Et il conclut : « Je ne sais pas comment ni quand, mais je vous jure que je ne quitterai pas cette équipe avant de l’avoir hissée au sommet, là où elle mérite d’être. »