Une porte de sortie en Premier League pour Caleta-Car ?

Parmi les belles valeurs marchandes de l’OM, Caleta-Car devrait quitter Marseille et rejoindre la Premier League et West Ham.

Depuis son arrivée à Marseille en mars dernier, Jorge Sampaoli a rapidement mis les choses au clair. Le coach argentin est un adepte de la défense à trois centraux et après quelques mois d’acclimatation, il ne devrait pas changer de fusil d’épaules.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’OM a beaucoup recruté défensivement depuis le début du Mercato. Si les postes de latéral gauche et droit ont dû mal à trouver preneur, les dossiers Wass et Lirola ayant du mal à se concrétiser, la défense centrale a été renforcée. Balerdi, prêté la saison dernière par le Borussia Dortmund, a été acheté définitivement tandis que William Saliba et Luan Peres ont débarqué durant l’été.

Les trois nouvelles recrues devraient d’ailleurs être le socle de l’assise défensive voulue par Sampaoli, de quoi pousser sur le banc ou vers la sortie les titulaires de la saison dernière. Prolongé il y a quelques semaines, Alvaro Gonzalez ne va pas quitter la Canebière et aura un rôle de cadre durant la saison mais le constat est différent pour Duje Caleta-Car.

Marseille n’arrive pas à vendre

Avant même l’ouverture du marché des transferts, le défenseur croate était considéré comme l’une des meilleures valeurs marchandes de l’effectif marseillais. Pisté par Liverpool la saison dernière, il avait finalement toute la saison à Marseille et les dirigeants marseillais espéraient secrètement un Euro 2020 réussi avec la Croatie pour faire grimper sa valeur. Ce ne fut pas le cas…

Mais l’OM n’a pas abandonné l’idée d’obtenir quelques millions d’euros avec la vente de Caleta-Car. Estimé à 25 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, l’international croate devrait rapporter une quinzaine de millions d’euros. Mais encore faut-il que les courtisants se déclarent. West Ham est sur le dossier depuis quelques mois mais n’est toujours pas passé à l’action.

Seulement, d’après la Provence, les Hammers pourraient bouger d’ici quelques jours et attirer Duje Caleta-Car dans leurs filets. N’arrivant pas à convaincre Kurt Zouma (Chelsea) de les rejoindre, les dirigeants londoniens devraient revenir à la charge pour l’ancien du RB Salzbourg. Avec une offre à la hauteur des exigences marseillaises ? Là est toute la question…