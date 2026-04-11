Une photo de Mbappé provoque l’ire au sein du Real Madrid

Le match entre le Real Madrid et Gérone, comptant pour la 31^e journée de Liga et disputé au stade Santiago Bernabéu, a été marqué par une vive polémique arbitrale en fin de rencontre. Le club madrilène a réclamé un penalty non sifflé après la chute de sa star française Kylian Mbappé dans la surface de réparation.

Mbappé a été victime d’un contact avec le défenseur brésilien Vitor Reis et s’est retrouvé au sol à la 87^e minute, mais l’arbitre Alberola Rojas a laissé l’action se poursuivre sans signaler de faute. L’arbitre assistant vidéo (VAR) n’est pas non plus intervenu pour revoir l’action, malgré les vives protestations des joueurs du Real Madrid et de leurs supporters.

Selon le journal Marca, le staff madrilène a exprimé son incompréhension, estimant que la VAR aurait dû intervenir pour signaler une faute flagrante et accorder un penalty.

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Les réactions au sein du club ont été vives. En conférence de presse après le match nul qui a presque éliminé l’équipe de la course au titre, Álvaro Arbeloa a déclaré : « C'est un penalty ici et sur la Lune. » La chaîne officielle du club a également réagi avec colère, estimant que l'incident s'inscrivait dans la lignée des erreurs d'arbitrage controversées.

L’entraîneur du Real Madrid a, lui aussi, dénoncé une nouvelle « erreur d’arbitrage » dans une série qui, selon lui, « se répète semaine après semaine ». Personne ne comprend quand l’arbitrage vidéo intervient : il se déclenche quand bon lui semble et ignore les actions quand cela ne lui convient pas. Pour moi, c’était une faute évidente. »

Il a également rappelé que l’équipe avait déjà subi des décisions litigieuses, citant notamment le match contre Majorque et l’annulation d’un carton rouge lors de Barcelone-Atlético de Madrid.

Dans la continuité de ses démarches, le Real Madrid maintient sa pression pour une refonte approfondie du système d’arbitrage en Espagne. La direction du club considère que les récentes modifications, notamment la nomination de Fran Soto à la tête de la commission technique des arbitres, n’apportent que des ajustements cosmétiques sans s’attaquer aux causes profondes du problème.

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Selon Marca, les joueurs sont conscients qu’ils doivent élever leur niveau de jeu dans ces rendez-vous, mais ils estiment aussi que les décisions arbitrales leur sont souvent défavorables ; un sentiment qui s’est propagé jusqu’aux couloirs de Valdebebas, surtout en championnat. En revanche, le club adopte un regard différent sur l’arbitrage en Ligue des champions : les erreurs y sont jugées inévitables, mais pas systématiquement partisanes.

Alors que le titre de champion d’Espagne s’éloigne, les joueurs se projettent déjà vers le rendez-vous de Munich, où ils espèrent réaliser un grand exploit continental. Les Madrilènes espèrent renverser la vapeur après leur revers à l’aller, bien que leur histoire n’ait jamais enregistré de remontée européenne après une défaite à domicile.

Malgré une fin de match contre Gérone qui n’a pas offert le boost moral escompté avant le voyage en Allemagne, les joueurs s’accrochent à l’idée que le système d’arbitrage en Coupe d’Europe est nettement différent de celui des compétitions nationales, ce qui nourrit leur optimisme avant cette confrontation décisive.