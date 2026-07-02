Une période difficile menace la star française… et Mbappé intervient

Ryan Cherki, la pépite de l’équipe de France, traverse un passage à vide qui pourrait compromettre ses chances de figurer parmi les Bleus lors de la Coupe du monde.

Selon le journal « AS », qui cite « L'Équipe », le milieu de terrain ne peut pas prétendre à davantage de temps de jeu pour le moment, compte tenu du niveau affiché par ses concurrents directs.

Ses proches, dont Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram, ne cessent de lui répéter que son tour viendra en temps voulu.

Selon L’Équipe, le milieu de terrain traverse une zone de turbulence aussi bien sur le plan sportif que personnel.

Selon le quotidien français, ce contexte l’a plongé dans un stress intense depuis la fin de la semaine dernière, source d’insomnies et de nuits blanches.

Ses proches assurent que sa réaction après France-Suède n’était qu’une expression de la frustration qu’il ressentait envers lui-même, et non envers autrui.

Pourtant, les images télévisées ont montré que le milieu de terrain avait ignoré Didier Deschamps à la fin de la rencontre, refusant de serrer la main du sélectionneur qui lui tendait la sienne.