Le sacre de l'équipe d'Espagne à la Coupe du monde 2026 n'a pas seulement permis à « La Roja » de retrouver le toit du football mondial pour la deuxième fois de son histoire, Cet exploit collectif a été accompagné d’une performance individuelle majeure : la star Alex Baïna a inscrit son nom dans les annales en devenant le premier footballeur de l’histoire à remporter trois grands tournois internationaux consécutifs.

Outre le deuxième titre mondial de la Roja, ce triomphe a consacré le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, premier footballeur de l’histoire à enchaîner, dans la même séquence, Championnat d’Europe, médaille d’or olympique et Coupe du monde.

Une performance inédite dans l’histoire du ballon rond. Le mot-clé de cet exploit est « consécutif » : tout a commencé à l’été 2024, lorsque le milieu de terrain a conquis l’Euro en Allemagne sous la houlette de Luis de la Fuente.

Quelques semaines plus tard, il a rejoint l’équipe olympique espagnole de Santi Denia et l’a conduite à la médaille d’or des Jeux de Paris 2024, un exploit réalisé une seule fois dans l’histoire du football espagnol.

Deux ans plus tard, il a achevé cette série historique en soulevant la Coupe du monde 2026 aux États-Unis avec la Roja, soit trois titres internationaux en moins de deux ans, selon le quotidien espagnol Marca.

Cet exploit prend toute sa dimension quand on le compare à l’histoire du football : seuls deux joueurs s’en sont approchés, les Argentins Lionel Messi et Ángel Di María, qui avaient conquis l’or aux Jeux de Pékin 2008, avant de conquérir la Copa América 2021 puis 2024.

Toutefois, la différence majeure est que Messi et Di María n’ont pas enchaîné ces succès : leurs triomphes sont séparés par de longues années et plusieurs générations de joueurs.

Baïna, lui, a enchaîné l’Euro, l’or olympique, puis la Coupe du monde, en l’espace de deux ans seulement. Il devient ainsi le premier footballeur de l’histoire, et le premier Européen, à accomplir cet exploit, inscrivant son nom en lettres majuscules dans les annales du sport avec l’un des records les plus remarquables.