Une ''offre mirobolante'' de Rennes pour un joueur de Ligue 1

Le Stade Rennais a fait une offre très onéreuse à un joueur de Ligue 1.

A l’instar de la plupart des clubs de Ligue 1, le Stade Rennais cherche également à se renforcer cet hiver. Dans sa quête de renforts, Rennes s’est intéressé à un joueur de Ligue 1 à qui le club breton a même fait une offre onéreuse.

Rennes veut trouver une solution au problème Matic

10e de Ligue 1 avec 22 points, le Stade Rennais a vécu une première partie de saison mitigée. Le club breton a enchaîné des résultants décevants, entrainant même le départ inattendu de Bruno Génésio du banc rennais. Le club a pu se relever après le retour de Julien Stéphan mais n’arrive toujours pas à enchaîner. Face à cela, les dirigeants bretons ont décidé de renforcer l’effectif et former une équipe compétitive capable d’aller jouer l’Europe.

Cependant, Rennes se retrouve dans une situation compliquée avec les envies de départ de Nemanja Matic. Le milieu serbe a fait le choix de rejoindre l’OL et est même allé au clash avec la direction rennaise pour rendre cela possible. Si pour le moment, Rennes refuse de libérer l’ancien joueur de Manchester United, le club breton est conscient qu’il ne pourra pas compter sur le Serbe pour la deuxième partie de saison. Ainsi, le Stade Rennais s’est dépêché de lui trouver un remplaçant.

Rennes fonce sur Pierre Lees-Melou

Pour pallier le prochain départ de Nemanja Matic, Rennes étudie plusieurs pistes menant à des joueurs comme Orel Mangala (Nottingham Forest), Artem Bondarenko (Shakhtar Donetsk) et même à l'ancien Lyonnais, Lucas Tousart (Union Berlin) comme le révèle L’Equipe ce mardi. Toutefois, c’est sur la piste d’un joueur de Ligue 1 que Rennes semble avancé. Mardi sur les ondes de RMC, Jean-Michel Larqué a révélé que le club breton aurait fait ‘’une offre mirobolante’’ pour Pierre Lees-Melou.

Une proposition que n’apprécie pas notamment le président du Stade Brestois, Denis Le Saint. « J’aurais aimé un côté plus élégant dans la manière de l’approcher. J’ai été un peu surpris d’ailleurs, mais voilà. Entre clubs amis, normalement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, donc j’étais très contrarié et peiné », pestait le dirigeant breton dimanche. Par ailleurs, même si Brest n’a aucune envie de céder son milieu de terrain cet hiver, Pierre Lees-Melou aurait des envies de départ et aurait même rencontré son président mardi pour discuter de son avenir, toujours selon Larqué.