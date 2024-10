Une offre "inhabituelle" de l'Arabie saoudite pour cette star de Manchester City

Ederson a confirmé avoir reçu une offre de l'Arabie Saoudite cet été, mais une conversation avec Pep Guardiola l'a convaincu de rester.

Le gardien brésilien a été lié à un transfert en Pro League saoudienne cet été, les meilleurs clubs de la région tels qu'Al-Ittihad et Al-Nassr étant apparemment désireux de le recruter. Cependant, Ederson a fini par rester sur place, le manager Pep Guardiola lui ayant lancé un appel sincère pour qu'il reste à l'Etihad.

Ederson a parlé de l'offre « inhabituelle » de l'Arabie Saoudite et d'une conversation particulière avec Guardiola qui l'a convaincu de rester à City. Le joueur de 31 ans a rejoint les Cityzens en provenance de Benfica en 2017 et a remporté tous les trophées qui lui étaient accessibles depuis son arrivée, dont six titres de Premier League et une Ligue des champions.

"Il y avait vraiment une proposition sur la table, quelque chose qui a pesé lourd parce que c'était une proposition inhabituelle... J'ai eu d'innombrables conversations avec Guardiola, et l'une d'entre elles était essentielle. Mais d'après ce qu'il m'a dit, les garanties, le processus et l'évolution que j'ai eu avec lui... Tout cela était essentiel pour que je reste à City", a déclaré le gardien de but de City, qui est actuellement en sélection nationale. Il pourrait être vu en action mercredi, lorsque le Brésil accueillera le Pérou dans un important match de qualification pour la Coupe du monde 2026.