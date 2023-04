Une nouvelle vie de "père au foyer" pour Yoann Gourcuff

Retraité depuis 2019, Yoann Gourcuff a accordé une longue interview à Ouest-France pour parler de sa nouvelle vie de "père au foyer".

Quelle reconversion pour les footballeurs après la retraite ? Certains restent dans le monde du ballon rond, en tant qu’entraîneur, dirigeant ou consultant, et d’autres changent complètement de voie. À l’instar de Yoann Gourcuff, retraité depuis 2019, qui a accordé une longue interview à Ouest-France pour parler de sa nouvelle vie de "père au foyer".

Gourcuff a eu des sollicitations, mais…

"J’ai basculé tout de suite vers une nouvelle organisation avec ma famille. Ma fin de carrière, je l'ai très bien vécue. Je suis revenu à ce que je suis, je maîtrise les choses. Quitter le monde du foot m'a fait beaucoup de bien", a déclaré l’ancien milieu offensif, dont l’immense talent a été rattrapé par sa fragilité physique.

"J’ai eu des sollicitions pendant six mois, un an, comme Concarneau (...) mais je craignais de ne plus prendre de plaisir à un niveau inférieur", a toutefois expliqué l’homme de 36 ans dans les colonnes du quotidien régional.

Son nouveau sport favori ? Le tennis !

Son nouveau sport favori ? Le tennis ! "Je fais de temps en temps des tournois dans le coin, j'essaie de m'entraîner une fois par semaine. (…) Si je devais faire quelque chose, ce serait de toute façon en rapport avec le foot ou le tennis. Mais pour le moment, la priorité est complètement ma famille", a conclu le fils de Christian.