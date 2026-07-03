Une nouvelle opportunité pour Noa Lang ? Naples présente un sextuple vainqueur du Scudetto comme entraîneur

Naples a nommé Massimiliano Allegri au poste d'entraîneur. Âgé de 58 ans, il a signé un contrat jusqu'en juin 2029 et a précédemment dirigé la Juventus et l'AC Milan.

L’Italien, limogé en mai par le Milan AC après une fin de saison catastrophique — les Rossoneri avaient alors échoué à se qualifier pour la Ligue des champions en s’inclinant face à Cagliari lors de la dernière journée —, succède à Antonio Conte, parti en juin.

À Naples, il succède à Antonio Conte, qui a quitté son poste en juin. Allegri hérite d’un groupe champion d’Italie en 2025.

Le club n’a toutefois pas réussi à conserver son titre : il a terminé deuxième de Serie A, à onze points du champion, l’Inter.

Deux Néerlandais figurent actuellement dans l’effectif napolitain : Sam Beukema et Noa Lang. Ce dernier, arrivé en provenance du PSV à l’été 2025, n’avait pas trouvé ses marques sous Conte et avait été prêté à Galatasaray lors de la seconde partie de saison.

Sous les ordres d’Allegri, il pourrait se voir offrir un nouveau départ. L’entraîneur italien possède un palmarès solide : un Scudetto avec l’AC Milan en 2012, puis cinq titres consécutifs avec la Juventus de 2015 à 2019.