Une nouvelle date fixée pour la vente de l'OL à Textor

Les supporters de l’Olympique Lyonnais commencent à trouver le temps long. La vente du club rhodanien à John Textor tarde à se concrétiser.

Cette opération aura tenu en haleine les fans lyonnais pendant de longs mois. La vente devrait, toutefois, se finaliser le 19 décembre prochain a annoncé l’OL Groupe dans un récent communiqué de presse.

Une vente avant la fin de l’année

« Compte tenu des délais techniques inhérents à ce type d'opérations, ce closing devrait intervenir le 19 décembre 2022 », a indiqué la holding chapeautant la formation de Ligue 1.

La vente du club français à l’homme d’affaires américain a été reportée à plusieurs reprises. Le deal n’est néanmoins pas abandonné du côté des Gones. L’opération va se finaliser avant la fin de l’année.

« Eagle a maintenant confirmé que tous les accords nécessaires ont été obtenus et que les contrats correspondants ont été signés, de telle sorte que les conditions sont réunies pour procéder à la réalisation de l'opération », a précisé l’OL Groupe.

Une bonne nouvelle pour Jean-Michel Aulas et ses partenaires. L’affaire sera bientôt bouclée. Les deux parties ont beaucoup avancé durant les derniers jours.

L’opération prendra encore quelques semaines à cause des « conversions monétaires et de flux différents vers toutes les banques et les vendeurs », a indiqué le quotidien sportif l’Équipe. Les supporters lyonnais devront donc se montrer patient afin d’en savoir plus sur l’avenir de leur club.