Une nouvelle Coupe du monde des clubs élargie en 2021

La FIFA a acté la création d'un nouveau format pour la Coupe du monde des clubs, avec l'objectif de renforcer son attractivité.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé que l'instance avait approuvé une nouvelle coupe du monde des clubs élargie, qui devrait débuter en 2021.



Le tournoi remplacera l'édition actuelle de la Coupe du Monde des Clubs, qui se déroulera en décembre et rassemblera sept équipes de six confédérations.



Au lieu de cela, le Conseil de la FIFA a approuvé une nouvelle version estivale, qui devrait remplacer la du calendrier.



Le tournoi aura lieu tous les quatre ans et Infantino a parlé avec enthousiasme de son impact possible lors d’une conférence de presse à Miami, vendredi.



"A partir de maintenant, le monde verra une véritable Coupe du Monde des Clubs où les meilleures équipes s'affronteront pour couronner le champion du monde des clubs", a déclaré Infantino.



"C’est important aujourd’hui car, bien entendu, le football de club évolue. Il évolue à un rythme différent selon les régions du monde. C’est notre devoir et notre responsabilité de veiller à encourager le football de clubs professionnel dans le monde entier".



"Nous voulons une compétition passionnante, une compétition prestigieuse, une compétition inclusive pour les clubs. Nous aurons cette compétition avec la nouvelle Coupe du Monde des Clubs à partir de 2021. Je suis donc très heureux que cette décision ait été prise".