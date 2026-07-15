En atteignant la finale de la Coupe du monde 2026, l’Argentine n’a pas seulement franchi une étape vers un nouveau sacre ; elle a inscrit son nom dans l’histoire en égalant l’un des records mythiques du Brésil.

Les Argentins atteignent ainsi leur deuxième finale consécutive, après leur sacre en 2022, confirmant la solidité de leur hégémonie actuelle.

Selon le site spécialisé Squawka, l’Albiceleste est seulement la sixième sélection masculine de l’histoire à atteindre la finale de l’édition suivante immédiatement après avoir soulevé le trophée, égalant ainsi le record brésilien de deux doublés consécutifs.

Voici la liste des sélections ayant relevé ce défi : l’Italie, championne en 1934 puis en 1938, puis du Brésil, champion en 1958 et 1962, avant que la Seleção ne réédite l’exploit en 1994 et ne s’incline en finale en 1998.

la France a imité ce parcours en 2018, avant de perdre la finale en 2022, avant que l’Argentine ne suive la trajectoire du Brésil, champion en 1986 puis finaliste en 1990 ; un schéma qui s’est reproduit après le sacre de 2022 et la finale de 2026.

Au total, l’Argentine rejoint ainsi le Brésil comme uniques sélections à avoir disputé deux finales d’affilée à deux périodes distinctes, preuve supplémentaire que la génération de Messi a marqué l’histoire du football.

Mais la sélection de Lionel Scaloni va croiser le destin du Brésil : sacrée au Qatar en 2022, elle se dresse désormais sur la route de la « Samba » vers une deuxième finale.

Dimanche prochain, l’Argentine défiera l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026, après avoir éliminé l’Angleterre, tandis que la Roja a disposé de la France.